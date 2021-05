Ministro de Salud: PanavaC19 aprobó las dosis de vacuna para la Asamblea Nacional

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, confirmó este domingo que las dosis asignadas para la vacunación de diputados y personal de la Asamblea Nacional fue aprobada por el centro de operación PanavaC19.

Sucre asegura que no estuvo presente en la reunión donde se aprobó la solicitud de la Asamblea Nacional, y en su lugar estuvo el equipo de Epidemiología.

Al ser cuestionado y ante la ola de crítica sobre este tema, el titular de Salud indicó que la Asamblea Nacional está dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacuna, al igual, que funcionarios del Aeropuerto de Tocumen, Defensoría del Pueblo, una parte de la Corte Suprema de Justicia, el Idaan y los educadores.

"En ningún momento se ha dejado de vacunar y de seguir con las fases contempladas dentro de lo que es la estrategia de vacunación continua, para vacunar a grupos estratégicos. Con ellos estamos avanzando por fase y de manera gradual", insistió el Ministro de Salud.

Para Sucre el proceso de vacunación en la Asamblea Nacional se dio, al igual que en el resto de las instituciones, sin grandes publicidades.

Las declaraciones del funcionario se dan luego que el viernes, asegurara que el Ministerio de Salud (Minsa) no había autorizado las dosis para este Órgano del Estado, y se comprometiera a investigar de donde se había emitido la orden.

En tanto, la Asamblea Nacional aseguró que fue el Ministerio de Salud (Minsa) quien había destinado las 500 dosis de vacuna para el personal esencial que labora en pandemia, tal y como se ha realizado en otros Órganos del Estado.

Hasta el sábado, el Programa Ampliado de Inmunización del Minsa reportó la aplicación de 939,728 dosis de vacuna contra la Covid-19, con la dosis de AstraZeneca y Pfizer.

La vacunación dentro del Palacio Legislativo encontró el respaldo de algunos honorables diputados, mientras que otros como los independientes, Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, rechazaron la acción que calificaron de 'indignante', y 'poco transparente'.

Es indignante lo ocurrido hoy.



Que quienes estemos llamados a servir y no servirnos no podamos respetar el orden es una muestra más de la necesidad del cambio.



Que pena por el MINSA que lo permite.



Ni yo, ni mi suplente o equipo formamos parte de este insulto a Panamá.— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) May 21, 2021