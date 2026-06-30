Minsa activa vigilancia epidemiológica tras brote gastrointestinal con 120 afectados en Chiriquí

Unas 120 personas fueron atendidas en distintos centros médicos por problemas gastrointestinales en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

Yelkis Gil, directora general de Salud del Ministerio de Salud, indicó que las personas presentan síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal tipo cólico.

La directora manifestó que los afectados llegaron entre las 7:00 p.m y 8:00 p.m. del lunes a las instalaciones de salud, por lo que se activo la vigilancia epidemiológica y la toma de muestras para conocer el agente responsable del brote.

La funcionaria informó que se realizaron análisis mediante paneles gastrointestinales, detectándose la presencia de norovirus, un virus altamente contagioso que circula de manera regular cada año. Sin embargo, adelantó que las investigaciones buscan determinar las causas del incremento de casos.

Gil explicó que este norovirus puede incubarse entre 12 y 48 horas después de la exposición y que, no es mortal, pero puede provocar deshidratación, por lo que las personas han acudido a los cuartos de urgencias.

Sobre la supuesta versión que vincula el brote con el suministro de agua potable, la directora dijo que hasta el momento no existe evidencia que permita hacer esa asociación.