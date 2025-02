'Modelo educativo sigue siendo memorístico y estimula la repetición'

En las dos últimas décadas, las evaluaciones nacionales e internacionales han demostrado las deficiencias de los estudiantes en las asignaturas básicas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales.

"La situación de la educación panameña es crítica y tiene grandes desafíos", dijo Noemí Castillo, especialista en educación.

Señala que los mayores desafíos están en la mejora de la calidad de los aprendizajes, es decir, en lo que se enseña y cómo enseñan los docentes, y lo que aprenden y cómo lo aprenden los estudiantes: "Los desafíos más urgentes se sitúan en el salón de clases", observa.

"Para mejorar esa situación se deben proveer los mejores docentes, los más capacitados, con vocación; con competencias socioemocionales para que brinden un ambiente de bienestar a sus estudiantes. A estos (los estudiantes) hay que brindarles libros de texto para las asignaturas básicas; materiales escolares en todos los grados, sobre todo en el preescolar y bibliotecas de aula para fomentar la lectura que es la base para todos los aprendizajes", indicó Castillo.

Un evento multicausal

Sostiene que no hay una causa única por la cual las evaluaciones del sistema educativo panameño mantengan niveles deficientes. Es un problema multicausal, hay problemas de contexto socioeconómico, de las familias, de los docentes y de las escuelas.

"El modelo educativo panameño sigue siendo memorístico, estimula la repetición y no la innovación, la creatividad y la resolución de problemas de la vida real. Las pruebas evalúan razonamiento, comprensión, análisis, evaluación de problemas y competencias que no han sido desarrolladas y los estudiantes no tienen elementos para responder y muchas veces no es que contesten mal, es que no responden" explicó.

Respecto a la afectación en competencias que requieren los jóvenes para posteriormente ingresar al campo laboral, Noemí Castillo dijo que, si los niños no aprenden a leer y a escribir, y si no desarrollan las competencias matemáticas y científicas en los primeros años escolares, tienen el riesgo de salirse de la escuela. Si los que sobreviven en el sistema lo hacen repitiendo, sin desarrollar su pensamiento creativo, sin innovar y sin competencias matemáticas, sus oportunidades para insertarse de manera exitosa en el mercado laboral pueden verse muy limitadas.'



Hay problemas de contexto socioeconómico, de las familias, de los docentes y de las escuelas, señalan expertos.



Es común que los informes oficiales se refieran al fenómeno de "deserción escolar", y debería reemplazarse por el uso del término "exclusión educativa".

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación Educativa (Ciedu), es común que los informes oficiales se refieran al fenómeno de "deserción escolar", y advierten que determinante reemplazar este concepto por el uso del término "exclusión educativa" para enfatizar menos el abandono por parte de los niños y jóvenes, y enfatizar más la responsabilidad del sistema educativo de incluirlos y retenerlos en la escuela.

"Esto es particularmente importante considerando que Unicef y Unesco (2012) han señalado que las barreras que causan la exclusión educativa son factores externos a los propios estudiantes, por ejemplo, limitantes económicas, del entorno sociocultural o del sistema educativo", señala el documento.

En 2023, las autoridades de educación informaron que más de 9 mil estudiantes abandonaron el sistema educativo, en 2022 se reportaron más de 20 mil casos. En 2023 además, más de 20 mil estudiantes repitieron el año, más de 26 mil reprobaron alguna materia, y más de 36 mil participaron en programas de recuperación académica.