Molinar: 'Buscaremos la fórmula para evaluar a los docentes'

La ministra de Educación, Lucy Molinar, lamentó que el proceso de evaluación docente se haya detenido por razones políticas, que buscaban llevar la fiesta en paz con los gremios magisteriales.

En este sentido, Molinar no descarta retomarlas durante el quinquenio que tiene por delante.

"La mayoría de los docentes no estaba en contra de esa evaluación. Lo que no se mide no se puede mejorar. Vamos a buscar la fórmula para hacer una evaluación que nos permita ir caminando hacia esa excelencia que el sistema quiere", dijo Molinar en Cara a Cara.

La jefa de Meduca recordó que en su momento esta evaluación condicionaba los aumentos de salarios.

La fase inicial incluía una autoevaluación hacia un plan de mejora, en el que recibían la primera parte del aumento. Luego se hacía una autoevaluación de ese plan de mejora.

"Fue una decisión política llevar la fiesta en paz, quitar la evaluación y dar el aumento", expuso Molinar.

Con respecto a los gremios docentes, Molinar subrayó que en ocasiones parecieran competir entre ellos para ver quién tiene más fuerza y quién logra más, sin embargo, recalca que ha habido un proceso reflexivo que será positivo para mantener una buena relación.

Molinar hizo un mea culpa de su gestión pasada, en la que iba porque iba. Ahora resalta la importancia de contar con la gente para sacar adelante la educación.

Por otro lado, la ministra dijo que Meduca cuenta con dinero, por lo que tratarán de atender a todas las escuelas, mientras hacen una purga de proveedores de servicios.

La idea es seleccionar empresas serias, establecidas para que luego sean ellas las que compitan por la ejecución de los trabajos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!