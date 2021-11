Mujeres que deciden no ser mamás: ¿Por qué la sociedad las crucifica?

Elisa Fernández* sabía desde que era una adolescente que no quería tener hijos. Sin embargo, su familia le advertía que cuando creciera y se enamorara, las cosas cambiarían.

No entraba en debate, guardaba silencio, pero sabía perfectamente para sus adentros lo decidida que estaba.

A los 35 años mantiene en pie su postura. Ahora le toca hacerle frente a un cóctel de situaciones, que van desde el asombro, las condenas sociales, hasta la lástima.

"No quiero ser mamá, no me nace. Pero eso no significa que odie a los niños. No significa que sea egoísta, inmadura o no quiera responsabilidades. Al principio me daba rabia cuando la gente se burlaba o me retaba porque era como si ellos supiesen más que yo de mi vida, luego opté por ignorar los comentarios hirientes", recuerda Fernández.

Tras una sonrisa y un profundo suspiro, Elisa recalca que su vejez no le preocupa. Si la vida le permite ver el ocaso, no tiene ningún problema en ir a un asilo. Para ello destina una parte de sus ahorros mensuales.

"No quiero ser una carga para nadie. Hay tanta gente que ve a los hijos como seguros de vejez, sin pensar si con eso les corta las alas", manifiesta.

Fernández destaca que ya dejó de preocuparle lo que la gente pueda pensar, no obstante, aboga por la tolerancia y evitar comentarios fuera de lugar.

A su juicio, la felicidad es propia de cada persona y lo que hace feliz a una, puede no serlo para otra.

Antes de cerrar la llamada, Elisa resalta que ha experimentado el amor, la vida, las ilusiones, pero su decisión no ha variado. Para ella es importante que su familia ya lo haya aceptado.

Seguridad ante todo

Al momento de tomar una decisión de esta magnitud es fundamental que la mujer esté segura, alerta la psicóloga Yestani González.

Subraya la profesional de la salud que todas las elecciones en la vida tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas.

"Las críticas van a dolerte, pero lo más importante es que tú sigas tu enfoque. No hay que huir de las críticas: enfrenta, habla, respeta la opinión de los demás y no te pelees con los que no están de acuerdo", aconseja.

Para González también es clave que la mujer comparta, aunque sea con su mamá, esta postura debido a que el ser humano no es una isla y siempre se requiere del apoyo de alguien.

Con respecto a los señalamientos externos, la psicóloga recuerda que en la sociedad está muy arraigada la familia y el papel que juega la mujer en la crianza de los hijos. Esta situación dificulta el cambio de pensamiento social en torno a la figura maternal de las féminas.

Por otro lado, González puntualiza que una mujer casada, que no desee tener hijos debe conversar el tema con su pareja, a fin de evitar conflictos en el futuro.

"Si la mujer está casada, la decisión es de pareja porque de lo contrario puede desencadenar en divorcio. Aunque no parezca importante, sí lo es", comenta.

¿Qué impacto tiene en la salud femenina el decidir no tener hijos?

El doctor Adán Luzcando Vásquez, ginecólogo-obstetra de la clínica hospital San Fernando, explica que no hay peligros adicionales para las mujeres que deciden no ser madres.

Luzcando señala que si bien hay estudios que indican que las mujeres que no tienen hijos son más propensas a desarrollar cáncer de mama, esto no significa que todas las damas con esta postura tendrán la enfermedad.

"No es una regla o una ley. Es una predisposición. Esto no quiere decir que ellas tendrán cáncer, porque hay mujeres con cinco u ocho hijos e igual pueden padecer la enfermedad. No deben asustarse si han decidido que no tendrán hijos", precisa.

El galeno hizo énfasis en que es importante que todas las mujeres, independiente de si tienen hijos o no, acudan a sus controles médicos y se realicen los exámenes correspondientes.

*Se cambió el nombre a solicitud de la entrevistada.

