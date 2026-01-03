El presidente José Raúl Mulino se pronunció sobre la posibilidad de que Delcy Rodríguez sea presidenta interina de Venezuela.

Mulino dijo que reafirmaba lo que ya había transmitido más temprano en su cuenta X y en el comunicado de la Cancillería de Panamá.

"Panamá ve con preocupación lo que sucedió, pero tampoco era ajeno a que podía pasar una situación como esta, dada la manera como Maduro a conducido su régimen y de la manera desafiante como actuó en los últimos días en el marco de la amenaza exterior de Estados Unidos", señaló mandatario panameño.

Mulino recordó que los que vivieron en Panamá esa época, "88, 89 vimos exactamente igual".

"Hoy día Maduro está camino a una Corte en Nueva York, eso es lo que se dice, junto a su esposa", mencionó en una entrevista concedida a Panamá en Directo.

"Hay un vacío de poder, vacío de poder que sería una completa irresponsabilidad llenar con Delcy Rodríguez, porque para eso no es que se ha actuado para lberar a Venezuela, en Veneezuela hubo una elección. Ganó abrumadoramente la oposición dirigida por Edmundo González Urrutia", expresó.

Reiteró: "Nosotros los panameños somos depositarios de estas actas que sustentan el triunfo de Edmundo González".

Dejó claro que Pamamá no reconocerá ninguna otra vía que no sea el respeto legítimo a la voluntad popular expresada en las urnas.

“Panamá no va a reconocer ninguna forma distinta al mandato del pueblo venezolano”, subrayó.