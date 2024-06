Mulino hace enérgico llamado a la Junta Directiva de la CSS

En un enérgico llamado, el presidente electo, José Raúl Mulino, advirtió a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) que no firmará ningún nombramiento que esta recomiende, debido a que sus miembros tienen sus términos vencidos.

Mulino, durante la entrega de credenciales, enfatizó: "Haré lo que debo hacer y no les voy a firmar ningún nombramiento que hagan. Han acabado con ese Seguro Social, el país entero cuestiona esta junta".

Esta declaración surge en el contexto del proceso de selección del nuevo director de la CSS, que la junta directiva de la entidad ha iniciado.

A pesar de la oposición del mandatario, la convocatoria para la selección del nuevo director general, que ocupará el cargo durante el periodo 2024-2029, se mantiene abierta desde la semana pasada.

Mulino reiteró su firme postura de no aceptar sugerencias de nombres ni ternas provenientes de una junta directiva cuestionada y con términos vencidos.

"Para mí esto no es un reto lo que está haciendo la directiva. Yo no soy un hombre de enfrentamientos, pero las cosas son como son y no les voy a firma a ningún director o persona que sugieran", agregó.

La semana pasada, Mulino pidió no proponer ninguna terna o nombre porque el periodo de la mayoría de los directivos está vencido.

También hay que considerar que aunque los tres representantes del sector obrero en la junta los nombró Cortizo, la Asamblea Nacional no los ratificó.

Mulino expuso días atrás que se reunirá con el nuevo ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para conversar sobre este tema. A Enrique Lau Cortés, actual director, se le vence su periodo en octubre de este año.

Este conflicto subraya la tensión existente en torno a la administración de la CSS y la urgencia de resolver las discrepancias sobre su gobernanza.

