Nadja Porcell: ‘En Panamá no podemos aplicar las medidas de otros países de forma tajante’

La doctora Nadja Porcell, directora nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), explicó este lunes que Panamá no puede aplicar de forma tajante las medidas contra el coronavirus que se han practicado en otros países.

En este sentido Porcell destacó el clima tropical que hay en el Istmo y dijo que los modelos que se empleen tienen que ser cónsonos con su realidad.

"La gente piensa que podemos aplicar las medidas de otros países de una forma tajante como si dos más dos es cuatro. Así como lo que pasó en Australia y Holanda. Nosotros no somos holandeses ni australianos, somos tropicales, somos panameños y lo que hay que hacer es analizar la composición, no solo demográfica, sino social, y aplicar medidas según nuestro contexto", dijo Porcell en entrevista con TVN.

La médica también se refirió al comportamiento de los síntomas de la COVID-19. Según Porcell, en Panamá se ha presentado toda la gama, a diferencia de otras regiones, donde la sintomatología es menor.

La directora de Salud Pública se muestra optimista de que la situación mejore en un par de meses porque considera que no se puede vivir encerrado para siempre, aunque aclaró que en este momento deben predominar las medidas de bioseguridad.

"No es que no vayamos a salir. En algún momento tenemos que hacerlo, no podemos vivir en una burbuja, tenemos que seguir con nuestras actividades, pero no en este momento, hay que hacerlo con las normas bioseguras. Hay que reinventar la forma en la que nos relacionamos y en los próximos meses vamos a ver otro panorama", precisó.

Siguiendo esta línea agregó que el panameño ha tomado conciencia y ha adoptado las recomendaciones del personal de salud.

Por otro lado se refirió a la apertura de nuevas actividades económicas, un tema que se estudia cada semana y del que mañana el ministro de salud, Luis Francisco Sucre, podría hacer algunos anuncios.

"En la comunicación del martes, el ministro nos dará los resultados del análisis que se viene haciendo, el cual se culmina hoy. Cuáles actividades se abrirán y que va pasar con el resto del comportamiento", puntualizó.

Reiteró, además, que la apertura será de forma asimétrica, tanto de aquellas regiones con menos casos, como de aquellas actividades que impliquen riesgos más bajos.

