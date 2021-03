NiñasNoMadres, la protesta virtual con que panameñas reclaman justicia para menores en albergues

La indignación causada en la sociedad panameña tras los perturbadores hallazgos durante una investigación en albergues de menores de edad, se hizo sentir este 1 de marzo en las redes sociales.

Versión impresa

Cientos de mujeres se hicieron eco de la protesta virtual para exigir justicia para los menores de edad suspuestamentes abusados y maltratados en dichos albergues.

Con el hashtag #NiñasNoMadres, mujeres de todas las edades publicaron fotos de su infancia, acompañada de un mensaje donde planteaban lo que debe ser la infancia.

"Mis preocupaciones cuando niña era aprovechar el tiempo al máximo y hacer todo más divertido. Pasar mis días jugando, aprendiendo, cantando o simplemente estando con mis mascotas; eran mis prioridades, ojalá así sea para cada niña, porque queremos #NiñasnoMadres", publicó una de las manifestantes, junto a una foto de su infancia abrazando a sus mascotas.

"Tenía 6-7 años. Estaba llorando porque las medias no estaban a la misma altura. Exacto, era una niña inocente y así deben permanecer los niños de esa edad", publicó alguien más.

Otras de las manifestantes compatió dos fotos con el siguiente mensaje, "5 y 15, yo quería ser maestra porque eran ellas quienes me impulsaban a ir más allá. Luego quise ser abogada, porque quería acabar con las injusticias. Luego psicóloga. ¿Saben que no quería ser? Mamá. Porque una niña de 5 o 15 no está lista para serlo.

La protesta a la que fueron convocadas a las 5:00 p.m. de este 1 de marzo, acumuló cientos de mensajes en las redes sociales Instagram y Twitter, y el único requisito era publicar la foto de su infancia y describir las emociones que sentía en el momento que fue tomada.

Además, las fotos estaban acompañadas por los hashtags #NiñasNoMadres y SENNIAFResponde.

VEA TAMBIÉN: Diputado del Parlacen insta a Guatemala a no caer en 'cortinas de humo' para perjudicar a Ricardo Martinelli

La tarde de este lunes un grupos de personas participaron de una protesta frente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y una posterior marcha hacia la presidencia de la República para entregar un pliego de peticiones que incluye la separación de todo los miembros de la Junta Directiva del Senniaf.

Este lunes, Javier Caraballo asumió el cargo como procurador general suplente tras la renuncia de Eduardo Ulloa, con la promesa de dar seguimiento a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre este caso.

El Ministerio Público (MP) anunció que investigará a los 54 albergues en todo el país, tras las denuncias de supuestos abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos a menores de edad en esos hogares, que deben ser supervisados por el Estado

Tenía 6-7 años. Estaba llorando porque las medias no estaban a la misma altura. Exacto. Era una niña inocente y así deben permanecer los niños de esa edad. #senniafresponde #NinasNoMadres pic.twitter.com/f66XMx01tU— Maria Emma Faria (@mariaemmafaria) March 1, 2021