¡Oficial! Estudiantes retornan a las aulas el 7 de marzo de 2022; uniforme no será obligatorio

El Ministerio de Educación (Meduca) oficializó este 1 de diciembre el calendario escolar para el año lectivos 2022, en su modalidad presencial.

El Decreto Ejecutivo No. 2077, que establece el calendario escolar 2022, en los centros educativos oficiales y particulares del Primer y Segundo Nivel de Enseñanza, del sub sistema Regular y No Regular y dicta otras disposiciones, fue publicado en Gaceta Oficial.

De esta manera, el calendario inicia oficialmente el 31 de enero con el periodo de capacitación docente que se extiende hasta el viernes 18 de febrero de 2022.

La semana de organización queda establecida del lunes 21 al viernes 25 de febrero de 2022, considerando los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo como días libres (Carnavales).

Del 3 al 4 de marzo se dará un proceso de monitoreo y ubicación de estudiantes, según los establecido en el periodo de organización del proceso educativo.

En tanto, el primer trimestre iniciará oficialmente desde lunes 7 de marzo al viernes 10 de junio de 2022, un periodo de 14 semanas.

Quedan establecidos el jueves 14 y viernes 15 de abril, como días libres por Semana Santa y el 2 de mayo.

El periodo de receso escolar de los estudiantes se dará desde el lunes 13 al viernes 17 de junio de 2022.

El segundo trimestre se extenderá del lunes 20 de junio al viernes 9 de septiembre de 2022, un periodo de 12 semanas, con un receso escolar del lunes 12 al viernes 16 de septiembre.

El tercer trimestre inicia el lunes 19 de septiembre al viernes 16 de diciembre de 2022, un periodo de 13 semanas.

En el tercer trimestre se contemplan como día libre, el 3, 4, 10 y 28 de noviembre por festividades patrias. En tanto, el 2 de noviembre por ser el día de los difuntos.

Así mismo, se contempla el 8 de diciembre por ser el Día de las madres.

El Decreto Ejecutivo también contempla promover estrategias socioemocionales que fortalezcan la adaptación al entorno escolar, la salud mental de los estudiantes y de la comunidad educativa, para atender posibles afectaciones psicológicas producto de los confinamientos a causa de la pandemia.

Igualmente, establece que el uso del uniforme escolar no será obligatorio para el año 2022.

