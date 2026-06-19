Ola de violencia en Panamá: Ocho crímenes sangrientos sacuden el país en solo 24 horas

Las últimas 24 horas han sido sangrientas tras el registro de ocho crímenes, hechos registrados en Panamá, Colón y San Miguelito.

El primero de los casos ocurrió en El Chorrillo. La noche del miércoles, tras un enfrentamiento a tiros entre pandilleros, el señor José Manuel Rengifo, de 56 años —conocido en la Calle 25 como "Bobo"—, fue alcanzado por las balas, falleciendo en el Hospital Santo Tomás.

Posteriormente, la violencia se trasladó a Panamá Este, donde Alexis Armando Rojas Weeks, de 26 años, fue declarado muerto en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos tras ser baleado en el sector de San Andrés, Villa Lobos, Pedregal.

La madrugada apenas iniciaba cuando se reportó un ataque en Cabuya, Tocumen, que acabó con la vida de Reynaldo Gordón Cárdenas, quien se dedicaba al servicio de entregas a domicilio a través de una plataforma digital.

La violencia también resonó en Colón. Elvin Hernández Pérez, de 22 años, murió en el corregimiento de Cativá tras recibir varios impactos de bala mientras observaba un partido de fútbol en la calle segunda. En otro suceso, Gabriel James Ariano, de 41 años, fue asesinado en una plaza comercial del corregimiento de Sabanitas.

La ola de crímenes continuó ayer en la ciudad capital. En Villa Rica, Pueblo Nuevo, dos hombres fueron hallados con múltiples disparos dentro de un auto: una de las víctimas fue encontrada sin vida y amordazada en el maletero, mientras que la otra, en el asiento trasero, fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel.

La escena en Pueblo Nuevo no había sido procesada en su totalidad por los peritos cuando, en Calidonia, un hombre de aproximadamente 55 años recibió varios impactos de bala frente a un salón de belleza; los sicarios lograron darse a la fuga.

El día no culminaba cuando en el sector 7 de Los Andes #1, San Miguelito, un hombre fue sorprendido en una vereda por otro sujeto que le disparó repetidamente en el rostro, causándole una desfiguración facial por el aparente uso de municiones de tipo explosivas.

Ante esta escalada delictiva, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial en el que vincula directamente estos hechos de sangre con fracturas internas y disputas territoriales entre grupos del crimen organizado y el narcotráfico.

Según la institución de seguridad, estos crímenes responden a estrategias diseñadas por las propias estructuras criminales para presionar, reacomodarse y forzar cambios en sus jerarquías tras haber perdido a sus principales líderes en recientes operativos.

Las autoridades manifestaron que comparten la preocupación ciudadana y aseguraron que sus unidades de inteligencia ya tienen identificadas a las agrupaciones en conflicto, manteniendo despliegues específicos para capturar a los responsables y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.