Operativo de inversión de carriles inicia a partir del lunes

A partir de este lunes 4 de marzo, día en que inicia el año escolar, la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito implementará un operativo de inversión de carriles.

En el área de Panamá Oeste, el operativo se realizará de 4:00 a.m. hasta las 7:30 a.m. en la autopista Arraiján-La Chorrera, desde la entrada de Hato Montaña hasta el puente de Burunga y desde el puente de Arraiján hasta el puente de Las Américas.

En Panamá, se establecerá la inversión de carriles de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. en la Avenida José Agustín Arango, desde Los Pueblos hasta el cruce de Balboa.

Además, de 5:30 a.m. a 7:30 p.m. se invertirán carriles en vía Israel (Atlapa hasta el semáforo) y en la carretera Boyd Roosevelt, el Rocío hasta Villa Zaita (1.5 kilómetros).

De 5:30 a.m. a 8:00 p.m. en la Avenida Marín Sossa y de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. en la avenida Santa Elena.

En cuanto al horario vespertino, las inversiones de vías son las siguientes:

En la avenida de Los Mártires hasta Arraiján cabecera, la inversión de carriles será de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. y en la avenida Santa Elena de 4:00 p.m a 7:00 p.m.

Con el regreso a clases, la Policía Nacional dio algunas recomendaciones de seguridad vial para los conductores,entre ellos, disminuir la velocidad próximo a escuelas y lugares poblados.

Ser cortés y detener la marcha para dar paso a los peatones.

Utilizar el cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito.

No se distraigan, no hagan uso del celular ni tomen mientras manejan.

