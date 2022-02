Opinión pública reclama que uniformes escolares deben ser dotados por el Gobierno Nacional

Diversos sectores educativos en diferentes provincias del país reclaman el uso de uniforme y que debe ser brindado por el Estado a los estudiantes de escasos recursos.



En los últimos días se ha intensificado un debate por el uso de uniformes escolares, donde en Ministerio de Educación emitió resolución donde no obliga a usar uniforme a estudiantes o familias afectadas económicamente por la covid-19.



Recientemente la ministra de Educación reconoció en un programa televisivo que es mas económico compras y usar uniformes escolares que ropa particular. Además, recalcó que los estudiantes que reciben becas o subsidios deben utilizarlos para sus herramientas de estudio como los uniformes.



Para el periodista locutor e influencer Orman Innis, “esto es una bomba de tiempo”, aseguró en sus redes sociales donde colgó un video hablando del tema de los uniformes escolares.



“Todos deben ir en uniforme, que vayan en ropa particular va a generar bullying” resaltó Orman Innis.



Orman recalcó que el gobierno tiene la capacidad y debería regalar los uniformes a estos estudiantes que no cuentan con los recursos. Recordó que el General Omar Torrijos, regalaba hasta loa zapatos que se llamaban Panamá Soberano.



El periodista y empresario, Álvaro Alvarado realizo un sondeo digital en donde reflejó que cada 7 de 10 personas prefieren el uso de uniforme escolar.



Miembros de agrupaciones de docentes y de padres de familia, sugieren al Estado otorgar subsidios, alivios o dotar de uniformes a los estudiantes.

Versión impresa

VEA TAMBIÉN: En la comarca Emberá-Wounaan anhelan carreteras, nueva escuela y hospital regional



Ariel Hughes, vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de Centros Oficiales y Particulares dice que los uniformes escolares deben ser subsidiados.



Humberto Moreno, miembro de la Asociación de Maestros Veragüenses, opina que debe haber una sola opción, uniformes o ropa particular, pero no las dos.



En los próximos meses iniciarían las clases a nivel nacional que comprende 16 regiones educativas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!