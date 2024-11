Pacientes con enfermedades crónicas piden eficiencia y empatía en la atención de salud

Luego de participar en las mesas de propuestas sobre salud de la Caja de Seguro Social (CSS), los pacientes con enfermedades crónicas son uno de los sectores que se preparan para participar en los debates para el proyecto de reformas a la institución que inicia el próximo 14 de noviembre.

Enma Pinzón, presidenta de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas y Degenerativas, señala que la mayoría de las propuestas de los pacientes no necesitan de modificaciones a la ley de la Caja de Seguro Social, "simplemente están centradas en mejorar la eficiencia y la empatía de sus funcionarios. Sin embargo, sí solicitamos estar presente en la junta directiva, ya que como usuarios del sistema de salud tenemos el derecho de participar en las elaboraciones de las políticas de la institución, tarea de la junta directiva".

Pinzón recalca que uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes, es el abastecimiento de medicamentos. "En octubre se llevó a cabo un acto público de 222 medicamentos, y a la fecha han adjudicado cerca de 80 medicamentos. Esperamos que todos los renglones estén adjudicados este mes y que se solicite extensión de la vigencia expirada hasta el 23 de diciembre".

Amplía que dentro de las propuestas, un asunto urgente de solucionar es que las compras de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, que pasan por cuatro direcciones: abastos, logística, finanzas y compras, sean firmados por el director general, en lugar de la junta directiva.

Por su parte, Plinio Cerrud, presidente de la Asociación Nacional de Familiares Amigos y Personas con Esquizofrenia y Otras Enfermedades Mentales, indica que uno de los mayores desafíos para pacientes y familiares es sensibilizar a la población sobre que una enfermedad mental es igual a cualquier otra patología, necesitan atención con medicamentos y terapias de diferentes tipos. "Se necesita más inversión en salud mental, es uno de los más bajos del presupuesto de salud".

Cerrud señala que la queja más común de los usuarios del servicio de salud es que la entrevista con el médico es muy corta. Y en cuanto al desabastecimiento de medicamentos "es un tema muy incómodo, injusto y desgastante económicamente, y que ha sido provocado por las empresas y funcionarios que no hacen bien su trabajo".

Dice que el desabastecimiento de medicamentos psiquiátricos "es caótico, y más si la información que te dan en la central telefónica no es confiable. Llamas, te dicen que finalmente llegó al complejo metropolitano, y cuando llegas no hay". Comenta que un paciente psiquiátrico usa en promedio tres medicamentos, por los diferentes síntomas que implica una enfermedad mental, "a veces no se encuentra ninguno, bien sea antipsicótico, antidepresivo, ansiolítico, y son tratamientos costosos".