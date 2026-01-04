Padres de familia avalan reformas a la ley orgánica de educación

Los cambios a la ley educativa panameña que data de más de 50 años deben enfocarse en la capacitación docente, inclusión de tecnología, ajustes a los planes de estudio e integración de los sectores involucrados (autoridades, maestros, padres de familia, administrativos y personal de apoyo) para que haya una verdadera transformación en la preparación de las nuevas generaciones ajustada a las necesidades del campo laboral y la administración pública.

Vanessa Guardado, madre de familia del Centro Educativo El Valle, sostiene que la normativa debió reformarse hace muchos años porque las prioridades del sistema han cambiado significativamente desde 1946 hasta la fecha; no obstante, ello requiere de un análisis profundo para determinar sus falencias, pues considera que no todos los artículos deben alterarse.

"La ley no es nefasta, tiene artículos que deberían quedarse, pero también hay muchos otros que se deben reformar para obtener una calidad de educación digna, basada en un proceso de enseñanza de vasto conocimiento", expresó a Panamá América.

Dicho estudio, a su juicio, debe dejar atrás el clientelismo e intereses particulares para centrarse en lo realmente importante, el futuro profesional de los jóvenes y su desarrollo en sociedad.

Guardado espera que, como mencionó el presidente José Raúl Mulino en su informe de rendición de cuentas, se tome en consideración la opinión de todos los sectores involucrados en esta discusión.

Señaló que la transformación del currículo académico que empezará a regir este año y el resurgir de la escuela para padres son acciones encaminadas hacia este objetivo, pero los resultados dependerán de su ejecución, ya que, de nada sirve que se tenga un plan actualizado si los docentes no poseen las herramientas necesarias para transmitirlo a los estudiantes.

Al respecto, el diputado Luis Duke indicó que los educadores deben contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos para que sean libres de tomar sus propias decisiones y alzar su voz en cualquier ámbito, profesional y personal; sin embargo, la falta de infraestructuras limita esta labor.'



"Una reforma educativa también está concentrada en brindar lo básico a todos los panameños, en tener y garantizar construcciones de escuelas, porque, aunque el presidente en su discurso anunció algunas terminaciones de centros educativos, aún hay una tarea enorme en todo el país", afirmó.

El mandatario José Raúl Mulino aseguró que los cambios a la ley no serán "paliativos ni soluciones temporales" sino transformaciones profundas.

"Haré lo que haría cualquier padre responsable por sus hijos: buscar la mejor educación posible", dijo.