Padres y estudiantes cuestionan virtualidad en medio de la pandemia de la covid-19

El 53% de los padres panameños asegura que la calidad de la educación de sus hijos no es la adecuada y solo 3 de cada 10 estudiantes en las escuelas públicas interactúan directamente con sus docentes, refleja una reciente encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Por otro lado, esta misma encuesta reflejó que siete de cada 10 estudiantes en escuelas particulares interactúan una vez al día con sus respectivos docentes.

Otro de los puntos importantes que recoge este documento es que un 69% de los niños y niñas en hogares en el nivel socioeconómico más bajo en Panamá utilizan un celular para recibir clases a distancia.

Además de esto, más de la mitad de los hogares, es decir un 55%, quiere volver a la educación presencial o semipresencial.

Igualmente, en las comarcas se evidencia un alto grado de descontento con la educación a distancia

En este sector del país, según el documento, los estudiantes expresaron tener que "aprender solos" por la falta de acceso a Internet.

También en las comarcas señalaron que deben acudir a recarga de tarjeta para comunicación por WhatsApp, lo cual les resulta ser muy costoso.'

Igualmente, los estudiantes expresaron compartir los dispositivos con sus hermanos.

Otro punto, es que la mayoría de los encuestados indicó que desconocen o no han escuchado del Programo Internet Solidario.

"Entre aquellos que sí habían escuchado, todos dicen que no pudieron acceder por problemas para completar el formulario o no recibir respuesta", señala la encuesta.

Sumado a esto, en cuatro de cada 10 hogares indican que los docentes les resuelven las dudas que mantienen los estudiantes.

Además, en tres de cada diez hogares, los estudiantes no han recibido tutorías como estrategia de apoyo.

Mientras que en el área comarcal, se evidencian niveles de insatisfacción con la educación a distancia.

"Muchos estudiantes manifiestan descontento con la poca atención que reciben por parte de los docentes y algunos afirman que deben esperar semanas para recibir explicación del docente, o incluso, nunca reciben respuesta", explica el documento posteado ayer por Unicef Panamá.

Aprendizaje en casa

En cuanto al proceso de aprendizaje en casa, los mismos señalaron que no están aprendiendo tanto desde sus hogares.

"Los estudiantes del territorio nacional dicen que van más lento en comparación con lo que aprenderían estudiando de manera presencial. Las asignaturas que más se les dificulta es matemáticas e inglés", indica puntualmente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Frente a esto, los estudiantes entre 11 y 17 años del país, describen el proceso virtual como mucho "más difícil y frustrante".

Sobre quiénes son los que más apoyo le dan a los estudiantes en medio de la covid-19, la encuesta indica que las madres son las que están haciendo este papel.

Sin embargo, en las comarcas las madres no se sienten con la capacidad para apoyar a sus niños con la educación a distancia.

Ante esto, Miguel Ángel Cañizalez, exministro de Educación, señaló que hoy día se está viviendo quizás uno de los momentos más difíciles en cuanto al tema educativo a nivel mundial.

Agregó que la pandemia hizo que 1,600 millones de estudiantes a nivel mundial paralizaran sus clases.

"El tema radica en que como la pandemia agarró desprevenido a muchas personas, muchos profesores dimos la cara, se debió fortalecer más las competencias digitales, algo que nos se ha hecho", expresó.

Cañizales añadió que eso no se aprende en un curso de 40 horas como se hizo en la Universidad de Panamá y otras casas de estudios del país.

"Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros docentes que la digitalización y las clases no presenciales de tipo virtual requieren otras competencias. Ellos deben aprender que en los cursos no pueden tener a los estudiantes sentados dos horas, ellos deben subirle materiales, hacer una comunicación más interactiva, etc", enfatizó el exministro de Educación.

