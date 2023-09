Panamá acumula 5,443 casos de dengue en todo el país

Un total de 5,443 casos acumulados de dengue se registran en todo el país, informó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Las regiones con más casos positivos son: Bocas del Toro, con 1531 casos; Colón, con 1,280 casos; Panamá Metro, con 790 casos; Panamá Norte, con 436 casos; Panamá Oeste, con 461 casos, Chiriquí 318 y San Miguelito con 255 casos.

Según el informe, en lo que va del 2023 se han registrado 3 defunciones, de las cuales 1 se reportó en Chiriquí, 1 en la Región Metropolitana y 1 en la provincia de Bocas del Toro.



En cuanto a la malaria, se acumulan, un total de 6,977 casos en el país.



Mientras que los casos de leishmaniasis, durante la semana epidemiológica No. 34 se mantiene 17 casos activos, de los cuales 4 son en Veraguas; 3 en Bocas del Toro; 1 en la comarca Ngäbe Buglé; Colón, Panamá Metro y Panamá Oeste reportan 2 casos cada uno; Herrera, Panamá Norte y Darién registran un caso cada uno. En lo que va del año 2023, se han dado 1,068 casos confirmados.



En tanto, se mantienen 8 casos de chikungunya, distribuidos en los sectores de Panamá Norte en Alcalde Díaz, San Miguelito, en el sector de José Domingo Espinar, en Panamá Oeste, sector de Burunga y en la región metropolitana, en El Chorrillo y Calidonia.



Se mantienen solo tres casos de Zika, (1 en Panamá Norte-Chilibre; 1 en Metetí, Darién y 1 caso en Rufina Alfaro, San Miguelito.



Sobre los casos de hantavirus, se registran 36 en todo el país, de los cuales con el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, se confirman 18 casos y con fiebre por hantavirus van 18 casos.



De los 36 casos de hantavirus, 34 están vivos y 2 fallecieron, una en Herrera y otra en Los Santos.



Los casos se han reportado en las provincias de Los Santos, con 26 casos; Herrera, con 6 casos y Coclé, con 4 casos.



Respecto a la viruela símica, sigue sin confirmarse nuevos casos con lo que se mantienen en 237, de los cuales 89 se registraron en el 2022 y 148 casos, en lo que va del 2023 (146 hombres y 2 mujeres).



El Minsa resalta que es la décima primera semana consecutiva que no se registran casos por viruela símica en Panamá.



No hay casos activos ni en aislamiento domiciliario, ni hospitalizados, se mantiene 1 defunción y 236 personas completaron su aislamiento, sin mayor contratiempo.



Se han colocado hasta el 22 de agosto, 2,636 dosis contra la viruela símica (1,936 primera dosis y 700 segunda dosis).

