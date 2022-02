Panamá eleva a 8,058 las muertes por covid-19; once se reportaron en las últimas horas

La cifra de muertes a causa de covid-19 en Panamá se elevan a 8,058, con 11 nuevas defunciones reportadas en las últimas 24 horas, para una letatidad de 1.1%.

Autoridades de Salud indican que e 96.5% de las defunciones ocurridas a consecuencia de la covid-19 corresponde a personas no vacunadas.

Las autoridades de Salud aplicaron una 8,631 pruebas para una positividad de 9.1%, se reportaron 787 casos nuevos, para un acumulado de 753,694 casos desde marzo de 2020.

Desde el 28 de febrero de 2021 al 18 de febrero de este año se han notificado 2,125 defunciones, de las cuales 2,051 no contaba con el esquema de vacunación completo, mientras que 74 de los fallecidos (3.5%) sí tenía esquema de vacunación completo (tres dosis), detalla el informe epidemiológico.

Actualmente, se mantienen 8,596 casos activos, de los cuales 8,358 están en aislamiento domiciliario y 238 hospitalizados.

Según el informe, el 85% de los 273 recluidos en sala hasta al 11 de febrero de este año no están vacunados mientras que el 12% (33) sí tienen esquema completo de vacunación contra el virus. Agrega que un 3% (8) no aplica por tratarse de menores de 5 años que no reciben vacuna contra la covid-19.

En tanto, el 89% de los hospitalizados en UCI no están vacunados contra el 6% de los recluidos que sí tienen esquema completo. Hay un 5% que no aplica por tratarse de menores de 5 años.

Los que están en aislamiento se dividen en 8,325 en casa y 33 en hoteles. Los hospitalizados son 196 en sala y 42 en unidades de cuidados intensivos.

Para esta fecha la cantidad de recuperados ascienden a 737,040, de los cuales 895 son nuevos recuperados.

