Panamá festeja sus Símbolos Patrios con un animado y colorido desfile en la capital

La emblemática Calle 50, en pleno centro bancario de la capital panameña, fue escenario este lunes del desfile de los Símbolos Patrios que tradicionalmente tiene lugar en noviembre, como parte de los festejos que celebran a lo largo de este mes la independencia de Panamá.



En la parada, que se desarrolló bajo un sol abierto y sin las intensas lluvias que obligaron a su cancelación en otros puntos del país, participaron más de una treintena de bandas de música de los colegios públicos y privados del nivel medio de enseñanza.



Además de una amplia variedad de piezas y de arreglos musicales y una acompasada y rítmica percusión, que era seguida con entusiasmo desde las aceras por el público y los turistas, las delegaciones desfilaron con mujeres vestidas con la Pollera panameña, que es el tradicional traje típico de Panamá.



Toda una variada serie de coreografías ejecutadas por las bandas colegiales y por otras independientes, le añadieron colorido y entusiasmo al desfile.



"La idiosincrasia del panameño es sentirse orgulloso porque tenemos un himno nacional, tenemos una bandera que nos representa, tenemos un escudo de armas (...), y eso es lo que celebramos el día de hoy con orgullo de ser panameño y tener nuestra representatividad en los símbolos patrios", dijo a EFE el director general de Educación del Ministerio de Educación, Edwin Gordón.



Gordón resaltó el "fervor" de los estudiantes de desfilar y de honrar a la patria este mes de noviembre, tras los años de pandemia en que no pudieron hacerlo.



También presidente de la Comisión de Festejos Patrios de Panamá, Gordón indicó que los desfiles patrios que se suspendieron en otros puntos del país por las lluvias se van a "reprogramar en las siete provincias que no los tuvieron".



Por su parte, Martin Johns, docente de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, destacó a EFE el entusiasmo con que los estudiantes de su colegio participan de estos festejos para "dar lo mejor de ellos" y honrar a la patria.



"Siempre se inspiran es en la patria, más que nada no vienen a dar un saludo a la patria, el día 3 y 4 hasta el 10 (de noviembre), y nuestra escuela siempre tiende a ir hasta el interior de la República también, no solamente aquí en Panamá", afirmó Johns.



El trayecto de los desfiles incluyó algunas calles del Casco Antiguo de la capital, ubicado frente a la Bahía de Panamá y una de las principales atracciones turísticas, por lo que muchos visitantes del extranjero apreciaron la parada.



Las fiestas patrias empezaron este domingo con la conmemoración de los 121 años de la Separación de Panamá de Colombia, y continuarán este martes en la ciudad caribeña de Colón con la conmemoración de la consolidación de la separación del país suramericano.



Seguirán el 10 de noviembre con la celebración del alzamiento popular que tuvo lugar en 1821 contra la España colonial y que se conoce como el Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, y cerrará el 28 de este mismo mes, cuando se evocará la independencia de Panamá de España en 1821, dos meses después que el resto de países de Centroamérica.



Las intensas lluvias, que comenzaron la noche del sábado y se espera que duren hasta el próximo martes, ya han dejado cuatro fallecidos y más de 200 familias damnificadas en las provincias de Chiriquí (frontera con Costa Rica), Herrera, Los Santos, Veraguas (centro) y Bocas del Toro (Caribe), según las cifras oficiales.



Las precipitaciones han obligado a cancelar los tradicionales desfiles por las fiestas patrias en las provincias más golpeadas.