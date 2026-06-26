Panamá oficializa su adhesión a Pax Silica para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico

Panamá ha dado un paso fundamental en su estrategia de desarrollo económico y tecnológico al oficializar su incorporación a Pax Silica, una iniciativa impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La firma de este acuerdo consolida al país como un destino clave para la inversión extranjera, la innovación y la generación de empleos especializados en industrias de alto valor agregado.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, fue el encargado de rubricar la adhesión en Washington D.C., en representación del Gobierno Nacional. Durante el acto, estuvo acompañado por el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el doctor Eduardo Ortega Barría, reafirmando el compromiso interinstitucional con esta visión de Estado.

Esta incorporación se alinea directamente con los objetivos de la administración del presidente José Raúl Mulino de diversificar la economía panameña. La meta es transformar al país en una plataforma regional para la tecnología, complementando su liderazgo logístico histórico con el ambicioso proyecto del Canal Digital de Panamá.

Para materializar esta visión, el Gobierno Nacional ha diseñado una estrategia robusta que contempla una inversión de 105 millones de dólares durante los próximos cuatro años. Estos fondos estarán destinados específicamente a la mejora de la infraestructura digital, la atracción de capitales extranjeros y la formación intensiva del talento local.

Como parte de este ecosistema en crecimiento, más de un centenar de panameños se encuentran participando activamente en programas de becas, capacitaciones y pasantías especializadas. Estas oportunidades formativas son posibles gracias a las alianzas estratégicas que el país mantiene con corporaciones tecnológicas de alcance global como Intel, Oracle, Qualcomm y AMD.

El enfoque de Panamá se centrará en potenciar sus capacidades en sectores que definirán la economía mundial de las próximas décadas, como la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores. La intención es que estas tecnologías emergentes generen una transferencia de conocimiento real y continuo hacia los profesionales locales.

El ministro Moltó afirmó que "La incorporación de Panamá a Pax Silica refleja la confianza internacional en nuestro país y confirma que estamos avanzando en la dirección correcta. Para atraer inversión, fortalecer la innovación y generar empleos de calidad que amplíen las oportunidades para los panameños".

Por su parte, el doctor Ortega Barría destacó que “La incorporación de Panamá a Pax Silica también reconoce el trabajo que el país viene realizando para fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas. Nuestro compromiso es seguir formando talento, impulsando la investigación y fortaleciendo un ecosistema de innovación que permita a más panameños acceder a empleos de alto valor agregado y participar en las industrias que definirán el crecimiento económico del futuro”.

Las fortalezas históricas de la nación, como su economía dolarizada, su plataforma logística de clase mundial y su creciente conectividad, sirvieron como base para concretar este respaldo internacional. Estas ventajas competitivas aseguran un entorno favorable para el desarrollo exitoso de nuevos proyectos tecnológicos.

Con esta alianza, Panamá se posiciona firmemente como un socio confiable y estratégico en la cadena de suministro global de tecnologías críticas. El país avanza así hacia la construcción de una economía más competitiva, innovadora y generadora de bienestar para todos sus habitantes.