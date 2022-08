Panamá recibirá la primera promoción de bachillerato internacional de escuela pública

A menos de un año para que la sociedad panameña reciba la primera promoción de un bachillerato internacional de escuela pública, la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, inició este martes el año académico, con el ingreso de 60 nuevos estudiantes provenientes de las 16 regiones educativas.

Versión impresa

Seguros de que van a triunfar, por la preparación que reciben durante tres años de permanencia en esta unidad educativa, 180 estudiantes son pilares de la iniciativa de mejorar el servicio de educación pública y se pone al alcance de la población un Bachillerato reconocido a nivel internacional, que sin duda les abrirá más y mejores oportunidades complementado con una oferta educativa de alta exigencia, compromiso y calidad.

La Academia Bilingüe Panamá para el Futuro se constituyó en el primer centro educativo oficial en recibir la certificación del Bachillerato Internacional y formar parte de la comunidad del BI, destacó la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, en la apertura de inicio del año académico internacional, celebrado en la Ciudad del Saber.

La Academia Panamá para el Futuro es un proyecto que está dirigido a jóvenes panameños pregraduados, con buen desempeño académico en los centros educativos oficiales.

El objetivo es brindar a los estudiantes un alto rendimiento educativo, una formación integral y excelente, para que puedan egresar del nivel medio con estándares de calidad internacional, lo que les permitirá fortalecer sus habilidades a través de un bachillerato bilingüe internacional.

La docente Julisa de Orta, subrayó que laborar en la academia es un gran reto para todos porque desarrollamos los planes de estudios para beneficio de los jóvenes, brindamos una excelente formación y estamos comprometidos en desarrollar el liderazgo, creatividad e iniciativa en cada uno de los jóvenes.

Para el estudiante Elvis Espinosa es una valiosa oportunidad poder ingresar a la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro. “El recorrido no fue fácil, me siento satisfecho, voy a salir muy preparado, lo que me permitirá continuar nuestros estudios universitarios en el país o en cualquier parte del mundo”.

La academia ofrece un modelo educativo con estándares internacionales de calidad académica, organizacional, de gestión y bajo la metodología STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática) que contribuyen al desarrollo de habilidades transversales en el sector oficial.

VEA TAMBIÉN: Gobierno desembolsará tercer pago de programas sociales desde el lunes 22 de agosto

Los jóvenes, además, tienen orientación psicoeducativa, vocacional, tutoría personalizada, liderazgo, así como apoyo permanente para el fortalecimiento y consolidación de su convivencia social.

Las clases son impartidas en amplios salones con la tecnología requeridas en el proceso de formación académica.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!