Panamá registra una muerte por covid-19 cada hora, según último informe del Minsa

Esta cuarta ola de contagios de covid-19 ha hecho que Panamá rompa récord en cantidad de casos diarios, y además que la cifra de muertes por esta enfermedad sea elevada.

En el último informe del Minsa se indican que hubo 20 defunciones y cuatro de fechas anteriores, lo que en total hacen 24 en un día.

Con estas cifras, Panamá presenta una muerte cada hora, realidad que solo se vivió en los momentos más difíciles de la pandemia de covid-19.

No obstante, las autoridades alegan que 18 de esos fallecimientos no contaban con el esquema completo de vacunas contra la covid-19, y que 12 de ellas no tenían ninguna dosis.

En lo que va de enero de 2022 se han registrado 189,786 casos de covid-19 y 241 decesos por esta enfermedad.

La cifra de casos de enero ha sido tan elevada, que supera los últimos 10 meses sumando todos los casos contabilizados en ese periodo.

En esta cuarta ola se podido ver el alto nivel de contagio, sobre todo por la presencia de la variante ómicron.

El nivel de positividad hasta este viernes 28 de enero se mantiene en 30.4%, y se han realizado 5,136,453 pruebas para detectar el contagio de covid-19.

Si bien ha habido un alto nivel de contagio, el sistema de salud no se ha visto saturando, debido a que la gran mayoría de personas con covid-19 no han presentado síntomas de consideración.

Mientras estas situación se presenta, esta nación apuesta a seguir vacunado a su población desde los 5 años en adelante contra la covid-19.

En el caso de las personas de 16 años en adelante el esquema completo de vacunación debe ser de tres dosis, y para los menores de 16 a 5 años dos dosis.

