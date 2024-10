Panameños no tienen éxito al intentar negociar su salario

El Estudio de Remuneración Centroamérica 2025 realizado por Michael Page reveló que 4 de cada 10 panameños intentó negociar su salario pero sólo el 6% tuvo éxito.

La medición de Talent Trends 2024, además, indica que el 51 % de los panameños está insatisfecho con su salario.

De ellos más de la mitad (53 %) asegura que ese es el principal motivo para buscar activamente un nuevo puesto. El estudio también indica que 55 % de los panameños se encuentra activamente buscando un nuevo trabajo o planea hacerlo en los próximos 6 meses.

De acuerdo con los estudios, el 34% de las empresas encuestadas tiene planes de realizar aumentos salariales en los próximos 12 meses, motivados principalmente para reconocer el desempeño sobresaliente de sus colaboradores, el 44 % para compensar la inflación y el 37 % para aumentar la retención de empleados.

“El mercado laboral ha sufrido grandes transformaciones desde hace cuatro años y las condiciones socioeconómicas dadas por la alta inflación han traído consigo grandes desafíos para las organizaciones. Estas deben revisar sus métodos y estrategias para operar con agilidad y responder a las demandas cambiantes del mercado, sin perder competitividad, rentabilidad ni atractivo como marca empleadora”, dijo Juliana Otálvaro, Sénior Executive Manager de Michael Page Centroamérica.

Por otra parte, el teletrabajo ha ido perdiendo terreno. Otálvaro precisó que la presencialidad se ha convertido en una demanda cada vez más grande, por parte de los empleadores, ya que las políticas internas de las compañías se han vuelto más estrictas.

El estudio indica que el 55,3% de los encuestados trabaja a tiempo completo mientras que el 40% mantiene un esquema híbrido y solo unos pocos un esquema totalmente remoto.

Para el 58,5 % de los que trabajan en modalidad remota el principal beneficio es poder trabajar desde donde sea mientras que para el 53,8 % la principal motivación es mejorar el balance vida-trabajo. Para el 46,2 % es no tener que gastar tiempo ni dinero en traslados.

“La flexibilidad no es un beneficio opcional sino algo que los empleados esperan. Es por esta razón que del total de empleados que manejan un esquema de trabajo flexible, destaca el work from anywhere y el equilibrio vida-trabajo, alineado a nuestro estudio Talent Trends 2024 en el que se evidencia que este representa una prioridad de los empleados en el trabajo en un 87% ”, puntualizó Otálvaro.

Por otro lado, los encuestados que trabajan en la modalidad presencial ven como el mayor beneficio la mejor comunicación entre equipos (54 %) mientras que el 50 % aprecia el contar con un espacio físico dedicado exclusivamente al trabajo, separado de la vida personal.