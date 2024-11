Patronales analizan cómo va a afectar a las empresas el el alza de cuota del seguro social

El sector privado de Panamá analiza el impacto del alza de un 3 % en la cuota que los patronos deben pagar al Seguro Social propuesta por el Gobierno en el marco de una profunda reforma de ese sistema, dijeron este jueves las cúpulas empresariales.



El Gobierno de José Raúl Mulino, que asumió el poder el pasado 1 de julio para el quinquenio 2024-2029, presentó el miércoles un proyecto de ley ante el Parlamento que reforma de manera profunda a la Caja del Seguro Social (CSS), que dijo haber confeccionado a partir de las propuestas de los empresarios, sindicatos, gremios profesionales y otros que participaron en una mesas instaladas meses atrás.



Elevar en tres años la edad de jubilación, hasta los 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los hombres, y aumentar en un 3 % el aporte de las empresas, no así de los trabajadores, son las medidas que más reacciones han generado en un primer momento.



Tanto la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) mostraron este jueves su sorpresa por la iniciativa de subir la cuota patronal, puesto que no la propusieron en las mesas de diálogo, y señalaron que la analizarán a la luz del impacto que tendrá en las empresas e incluso en la creación de empleo.



"Tenemos que hacer los números, ver cómo va a afectar esto a todas las empresas, para ver cómo lo van a poder afrontar", declaró en una conferencia de prensa el presidente de la CCIAP, Juan Alberto Arias.



Al igual que Arias, el Conep dijo en un comunicado que "el hecho de subir 3 puntos porcentuales representa un 70 % de incremento en la cuota patronal actual del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (4,25 a 7,25), sin que se identifique una gradualidad o se diferencie la actividad económica y tamaño de la empresa".



Esta medida "puede generar un impacto de más de 250 millones de dólares anuales en el sector privado, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la base de la economía nacional y las principales generadoras de empleos", agregó el Conep.



En este contexto, Arias señaló que los empresarios están dispuestos a proponer "la posibilidad de que este (aumento) del 3 % no sea uno solo, sino paulatinamente en el tiempo, para ver si puede ser el golpe un poco menos fuerte".



Además del aumento de la cuota patronal, la propuesta del Ejecutivo plantea que el Estado haga "una contribución anual de casi 1.200 millones de dólares adicionales" al seguro social, unos recursos que, dijo Mulino, se obtendrán de la "eficiencia y recorte de gastos innecesarios" y no de reformas tributarias.



El proyecto de ley será analizado en la comisión de salud de Parlamento unicameral para luego ser discutido por los diputados en tres debates bajo la posibilidad de ser modificado. Será el presidente de Panamá quien ratifique la ley con su firma.



Este jueves, la Policía Nacional lanzó gases a un puñado de estudiantes de la estatal Universidad de Panamá que protestaban en la vía pública contra la reforma.



El miércoles algunos sindicalistas mostraron su rechazo al alza de la edad de jubilación, entre otros aspectos de la propuesta del Ejecutivo.



Asimismo tanto políticos de larga data como de la nueva generación de independientes han señalado la necesidad de una debate pausado, serio y profundo sobre la reforma, dejando de lado sobresaltos y presiones de tiempo.