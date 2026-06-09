Piden al Contralor suspender salarios de vicerrectores de la UNACHI tras renuncia de la rectora

El Movimiento Alianza Reforma Universitaria ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República la suspensión inmediata de todos los pagos destinados a los vicerrectores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). La petición surge tras la renuncia formal de la rectora de dicha casa de estudios superiores, Etelvina de Bonagas.

La solicitud fue remitida a través de una nota formal dirigida directamente al Contralor General, Anel Flores. En el documento, firmado por un docente titular de la institución en representación del movimiento, se advierte sobre la presunta ilegalidad de mantener los salarios y emolumentos de estos funcionarios de alta jerarquía tras el cambio de mando.

Según los denunciantes, la permanencia de los vicerrectores en sus puestos, tras la salida de quien los nombró, carece de un sustento legal válido dentro de la estructura administrativa de la UNACHI.

Para sustentar jurídicamente el reclamo, el documento cita textualmente el Artículo 53 del Estatuto Universitario. Dicha norma establece que "los vicerrectores, secretario general y subsecretario general, los directores de asuntos estudiantiles, planificación, extensión, así como los directores de institutos, son de libre designación y subordinación de confianza de la rectora o rector" Estas autoridades cesarán en sus funciones al concluir el periodo del rector que los designó".

Por lo que su continuidad está estrictamente ligada a la del rector en funciones.

El artículo determina explícitamente que este cuerpo de autoridades "cesará en sus funciones al concluir el período del rector que los designó". En este sentido, el movimiento universitario sostiene que la renuncia de la titular extingue de pleno derecho el nexo legal que unía a los vicerrectores con la institución.

Bajo esta premisa, la denuncia advierte que los vicerrectores han perdido toda facultad jurídica para emitir actos administrativos. De igual forma, se argumenta que mantener el desembolso de salarios constituiría una falta grave y una vulneración directa a las normativas presupuestarias.

La crisis en la UNACHI dio un giro drástico este lunes 8 de junio, fecha en que la rectora Etelvina de Bonagas presentó su renuncia formal e irrevocable al cargo. Su salida se produce en medio de un clima de constantes cuestionamientos públicos hacia su gestión y fuertes presiones por reformas internas en la universidad.

La nota remitida al despacho del contralor Flores también fue enviada con copia a altas esferas del Órgano Ejecutivo, incluyendo al presidente de la República, José Raúl Mulino, y a la ministra de Educación, Lucy Molinar. Con esto, los demandantes buscan poner en conocimiento al gobierno central sobre la situación financiera de la institución chiricana.

Se espera que en las próximas horas la Contraloría General de la República se pronuncie sobre la viabilidad de esta solicitud de suspensión de pagos.