Piden más partidas y personal de salud para atender la pandemia

La pandemia por la COVID-19 obligó al Ministerio de Salud (Minsa) a destinar todo su engranaje en atender la crisis sanitaria, lo que ha trastocado los planes que en materia de salud pública se tenían.

Versión impresa

La actual administración informó que heredó $572.4 millones de deudas, entre pagos a proveedores y otros rubros, de los que ya se han cancelado $556.3 millones.

Adicional, se han contratado 1,800 funcionarios, por $28 millones y se han cancelado vigencias expiradas y otras prestaciones económicas que datan de 2017.

Por otra parte, se ha invertido $80 millones de dólares en insumos médico quirúrgicos, de laboratorio, camas, equipos médicos y medicamentos.

Necesidades

Pero, las necesidades siguen presentes en la salud, más allá de la lucha contra el COVID-19.

Sectores, como las enfermeras, se han quejado porque se les adeuda varias quincenas a las que fueron contratadas en este periodo, adicional al hecho de que se les mantienen por contratos y no se les da permanencia.

Las quejas también se han presentado entre otros trabajadores de la salud, quienes denuncian la falta de insumos, así como de pacientes que piden mejor atención.'

13.8

millones de dólares fueron aprobados ayer al Minsa para pagar, en su mayoría, deudas generadas por la pandemia de la COVID-19. 12

organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas, críticas y degenerativas, solicitaron al mandatario Laurentino Cortizo que designe una partida de la Presidencia de la República para medicamentos e insumos que no hay en la Caja de Seguro Social (CSS).

En este sentido, la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas y Crónicas (Fenaeccd) solicitó al mandatario Laurentino Cortizo, que designe un presupuesto de la Presidencia, con urgencia notoria, para comprar medicamentos e insumos que la Caja de Seguro Social (CSS) no tiene, en la actualidad, para su tratamiento.

VEA TAMBIÉN: Tercer pago de la beca universal será en enero y con boletín en mano

"Cada paciente crónico que empeore su salud, cada paciente con COVID-19 al que no se le pueda atender correctamente, ya no por falta de conocimiento, sino porque no se cuenta con lo básico para tratarlo, cada panameño que muera en los hospitales de la CSS, son seres humanos que morirán porque la inversión de los presupuestos asignados no ha sido eficientemente utilizada", se registra en una carta que estos pacientes le enviaron a Cortizo.

Traslados para deudas

Solo ayer, al Minsa se le aprobaron $13.8 millones en traslados de partida, en su mayoría para pagar deudas generadas por la pandemia.

Entre los renglones que se usaron para contar con el recurso, figuran posiciones de personal, ya sea por jubilaciones, renuncias o porque estaban congeladas.

También, se incluye más de $1.2 millones para pagar la adecuación del antiguo centro de convenciones Figali, habilitado para atención de pacientes con COVID-19.

VEA TAMBIÉN: Publican calendario de entrega de bono, vales y bolsa de alimentos de Panamá Solidario para diciembre

Más personal

El diputado del PRD, Crispiano Adames, manifestó que hay un personal de salud agotado, que no ha dejado de cumplir su misión, pero requiere que más profesionales sean contratados para enfrentar al virus.

"Hay una crisis, señor ministro, o vamos a diezmar al personal de salud en una tercera parte", exclamó.