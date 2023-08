Panamá

Pineda regaña a director de Acodeco: 'Su gestión es la peor'

'Usted no tiene carácter y no abre la boca. Le faltan 16 quincenas para que se vaya, si es que no lo botan antes', comentó el diputado.

Raúl Pineda expresó su descontento por la gestión actual de Acodeco. Foto: Cortesía/ Asamblea Nacional