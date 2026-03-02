Planells reaparece; quiere pasar de 'extorsionadora a salvadora'

La expresidenta de La Prensa, Annette Planells, reapareció luego del escándalo de supuesta extorsión en el que se vio envuelta para venderse como "la salvadora" del medio que, tras conocer sus actuaciones, se deslindó del tema.

Planells, a través de una carta dirigida a los accionistas de Corporación La Prensa, exaltó su labor, asegurando que mientras estuvo al frente de dicho medio de comunicación redujo sus pérdidas considerablemente.

"Al inicio de mi gestión, La Prensa registraba una pérdida de $5.53 millones en 2023. Ese déficit se redujo de manera sostenida y, en 2025, los meses de julio y agosto cerraron con resultados positivos, con utilidades netas de $14 mil y $25 mil, respectivamente", detalló en la misiva.

La exdirectiva señaló que el comunicado emitido por la junta directiva cuando se hizo público su actuar incluyó "afirmaciones ajenas a la verdad y juicios de valor sin sustento, formulados sin verificar la versión de la contraparte"; por ello, ha intentado dialogar con sus integrantes, pero no ha sido posible.

Cabe destacar que La Prensa, en su escrito, afirmó que una de las condiciones que Planells debía cumplir para presidir su junta directiva era abandonar cualquier vínculo con el medio digital Foco desde el cual presuntamente "extorsionaba" a políticos y empresas con publicaciones amañadas.

Este mecanismo la llevó a conocer sobre la inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli antes de que el Tribunal Electoral diera a conocer la decisión y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del mandatario José Raúl Mulino.

El comportamiento de Planells no fue cuestionado solo a nivel local; el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, también se refirió al tema, asegurando que su gobierno trabajaría para retirarle el galardón de "campeona anticorrupción" que administraciones anteriores le entregaron de manera errónea. "El honor mal concedido se convierte en deshonra".'