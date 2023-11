¿Por qué el TE pide no usar el término referéndum?

Los magistrados del Tribunal Electoral dejaron claro este martes que no hay las condiciones para realizar un referéndum en el país, sin embargo, harán los esfuerzos necesarios para contribuir con la democracia panameña.

Alfredo Juncá, magistrado presidente, no se retractó de las palabras emitidas el lunes. Ante los diputados de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional dijo que constitucionalmente no existe la figura de la consulta que se promueve y la única manera de ejecutarla es mediante la ley que se debate desde hoy. Además puntualizó que lo que los diputados aprueben, técnicamente debe ser viable.

"Lo más importante es el elemento de la paz y seguridad social. Ningún evento electoral puede realizarse en las condiciones actuales", destacó Juncá.

Por su parte Eduardo Valdés Escoffery recordó que hay normas internacionales de integridad electoral que hay que cumplir, a diferencia del referéndum de 1983, cuando ni siquiera había padrón electoral.

Añadió que la consulta sobre el contrato minero es un tema político para el que el Tribunal Electoral no fue consultado pero una vez tomada la decisión se organizará el evento.

El magistrado, además, puntualizó que no se debe usar el término referéndum porque no existe nada que se vaya a someter a que se apruebe como ocurrió con el paquete de las reformas constitucionales y la ampliación del Canal.

"Por favor no utilicemos referéndum porque técnicamente no procede, insistimos que se use lo que aparece en el proyecto "consulta popular". Llamemos las cosas como son", expuso Valdés Escoffery.

También recomendó que debe constar en un artículo el compromiso de Cortizo de acatar lo que decida el pueblo.

El tema relacionado con la palabra referéndum dejó preocupado al diputado Leandro Ávila, quien dijo que se harán las consultas con el equipo legal.

Valdés Escoffery añadió que tienen la capacidad de emitir un padrón al día que se haga la convocatoria, el cual será el mismo padrón electoral de cara a las elecciones de 2024. De aprobarse la ley que convoca a la consulta, el cierre del padrón se realizaría el 3 de noviembre.

El lunes, las comisiones relacionadas se instalaron para identificar qué necesitaban y hacer efectivo este compromiso para el 17 de diciembre.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Según la normativa vigente, técnicamente sí dan los plazos para desarrollar la consulta solicitada por Cortizo.

¿Y el dinero?

El magistrado Luis Guerra, en tanto, mostró su preocupación por los aspectos económicos que involucran el desarrollo de la actividad.

Guerra pide que una vez definida la suma que se requiera, efectivamente los recursos estén a disposición.

"El Tribunal Electoral ha, de manera reiterada, pedido fondos (para las elecciones generales) y al día de hoy no los han puesto a disposición. Esperamos que con esto se haga", recriminó.

Este martes se desarrolla en la Asamblea Nacional el primer debate del proyecto de ley que convoca a una consulta popular.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!