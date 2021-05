¿Por qué la ATTT decidió quitar la medida de par y non a los taxistas?

El subdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Miguel Alemán, explicó este viernes que la medida de par y non no se puede continuar solo porque un grupo de taxistas así lo quiere.

Según Alemán, la medida cambió el orden constitucional y muchos de los dueños necesitan circular todos los días para poder pagar sus deudas.

"El par y non cambió el orden constitucional. Muchos de los propietarios necesitan que no esté el par y non para pagar sus cuentas. Ellos han hecho acuerdos. Los bancos y las financieras también tienen derecho a cobrar. Esa es una de las razones por las que en el diálogo acordaron (mantenerla) hasta el 30 de abril", dijo Alemán.

El funcionario agregó hay montones de taxistas que no están de acuerdo con la prolongación de la medida.

"Es un tema que nosotros no podemos favorecer a un lado, cuando el otro también tiene necesidad", añadió.

Según Alemán, les han propuesto sentarse a dialogar, pero los transportistas selectivos quieren una respuesta inmediata.

Este viernes, los taxistas realizan manifestaciones en diferentes puntos del país para exigir que se mantenga la medida de par y non hasta finales de año o hasta que la situación económica mejore.

Los cierres de calles han ocasionado congestionamiento vehicular en diferentes sectores, que han requerido la presencia de las unidades antimotines.

De momento se han dado al menos 12 detenciones de taxistas y todavía no se llega a un acuerdo.

#AEstaHora ¿Por qué cierran los taxistas? Conductores exponen su situación a las autoridades del Tránsito. 'Ustedes tienen la respuesta', dice transportista. Video: Víctor Arosemena pic.twitter.com/cl51rKgRic— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) May 7, 2021

