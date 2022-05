¿Por qué Meduca no ha terminado con el nombramiento de los docentes?

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo este domingo que el déficit de docentes tiene varias razones y que se espera solucionarlo antes de que culmine el primer trimestre.

De acuerdo con la alta funcionaria, la renuncia de algunos docentes y el incremento de estudiantes en el sector público han acentuado esta situación.

"En una escuela renunciaron 12 docentes que tenían 12 años de estar jubilados. Eso a mí me crea un impase no de un día, sino de hasta tres meses mientras la persona se retira y se lleva a la junta de selección. Además hay docentes embarazadas y docentes que están renunciando porque no les gustó la vacante", expuso Gorday en Debate Abierto.

En este sentido, la alta funcionario agregó que desde el 7 de marzo a la fecha tiene alrededor de 450 docentes en la junta de selección.

La jefa de la cartera de educación añadió que también hay que considerar que algunas escuelas recibieron una cantidad de estudiantes que no estaba en la organización escolar.

"Tenemos como meta no terminar el primer trimestre con un déficit de nombramiento de docentes, sobre todo de primaria", añadió.

No obstante, la ministra reconoció que ha habido atraso en ciertas juntas y en algunas áreas.

Según Gorday, las 3127 vacantes que fueron puestas en concurso se completaron.

Por otro lado, la ministra manifestó que el 15 de mayo se les pagará al 90% de los docentes nombrados este año, sin embargo, quedarán pendientes los instructores.

