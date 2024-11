¿Por qué si las mujeres viven más que los hombres se jubilan antes?

Las mujeres tienen una esperanza de vida mayor a la de los hombres, sin embargo, su edad de jubilación en Panamá es menor, tanto en el sistema actual, 57 vs. 62 años, como en el proyecto de ley de reformas a la Caja de Seguro Social (60 vs. 65 años).

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social, dijo que como actuario es válido postular una igualdad de edad de jubilación, sin embargo, hay que respetar las decisiones de los actores y en este caso todos los sectores abogaron por mantener una diferencia de acuerdo con el género.

"Efectivamente, como actuario, tengo que postular una tesis como esa, porque efectivamente las mujeres viven más que los hombres y obviamente hay que equiparar los cálculos en términos de una edad. Pero en la mesa de trabajo que el presidente tuvo a bien llamar, todos los sectores de una manera clara dijeron que en ese sentido se tenía que mantener la diferencia de género y nosotros no podemos ir en contra", dijo Mon en Debate Abierto.

No obstante, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, expuso que muchas mujeres se le acercaron a preguntarle por qué no se ejecutó esta equiparación.

"Hay mujeres que han hecho de su vida, la defensa de la igualdad de género, y me dicen que debe ser igual porque no pueden reclamar equidad de género para unas cosas sí y para otras no", destacó Chapman.

En esta línea, Chapman animó a quienes piensen de esta forma a ir a la Asamblea Nacional y proponer este cambio para que la edad sea la misma para hombres y mujeres.

De acuerdo con Chapman, esta diferencia de edades incide en que se tengan que mover otras variables.

El proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social comienza su primer debate, el próximo jueves 14 de noviembre.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social mantendrá abiertas las inscripciones los días 12 y 13 de noviembre para los gremios y personas interesadas en participar en el debate.

Los interesados deberán inscribirse de manera presencial en la sede de la Comisión de Salud, ubicada en el Edificio 356 de la Asamblea Nacional (área revertida), o enviar sus datos por correo electrónico a la dirección [email protected].