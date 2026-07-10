El exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli envió un mensaje a Publio De Gracia exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI): 'viene tu turno'.

En un video publicado en sus redes sociales, Martinelli indicó: "Ustedes saben quién era el antiguo Director Ingresos en Panamá, el mentado Publio de Gracia".

Mencionó: "Ese señor aparentemente era el jefe de la organización criminal que estaba vendiendo créditos fiscales en detrimento del Estado".

"Se los vendieron a muchas empresas, a algunos bancos, y había una enorme cantidad de personas involucradas vendiéndolos", aseguró RM.

"Me acuerdo, varias personas me insinuaron que si yo estaba anuente a comprar esos créditos fiscales, cosa que dije siempre que no", detalló.

Martinelli afirmó: "Hay muchas empresas que cayeron ingenuamente en esta trama de Publio".

"Desafortunadamente el Estado dejó de recibir una enorme cantidad de recursos", indicó.

También sugirió que se profundicen las investigaciones y "ahí es donde está la diferencia, porque él era uno de los cerebros detrás de esto".

El exmandatario felicitó lo que se está haciendo, "los exhorto a que continúen y que no paren".

"Investiguen qué empresas se beneficiaron y ahí van a ver los beneficiarios, porque esto solamente empieza ahora. El Gobierno pasado doblaron la deuda externa, se robaron todo y no hicieron nada.

"Publio, viene tu turno", finalizó.