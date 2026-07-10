Nuevo embajador de China llega a Panamá en plena crisis por puertos del Canal y retención de buques

El nuevo embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, arribó al país y presentó de manera formal este viernes 10 de julio de 2026 las copias de sus cartas credenciales ante el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, dando inicio a una gestión que estará marcada por la resolución de una intensa fricción comercial y marítima.

El diplomático, quien aterrizó en suelo panameño el pasado martes, se convierte en el tercer embajador de Pekín desde la histórica apertura de relaciones diplomáticas bilaterales ocurrida en junio de 2017. Zhang releva en el cargo a la embajadora Xu Xueyuan, quien lideró la legación por un periodo de dos años, antecedida por Wei Qiang, quien encabezó la misión durante casi siete años.

Los ejes de la tensión bilateral: Puertos y barcos retenidos

La llegada del embajador Zhang coincide con reclamos enérgicos de Pekín tras la salida forzada de un poderoso conglomerado portuario con sede en Hong Kong, el cual operaba dos terminales estratégicas en las entradas del Canal interoceánico. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional dicha concesión, otorgada originalmente en 1997 y cuya prórroga automática se había firmado en 2021, cancelando las operaciones de la firma asiática.

Como contraestrategia, las autoridades marítimas de China han incrementado de forma exponencial las inspecciones y retenciones de buques con bandera de Panamá en sus puertos. Esta medida ha afectado directamente al registro mercante panameño (uno de los más grandes y rentables del planeta), provocando que la administración del presidente José Raúl Mulino califique estas inspecciones masivas como una acción de "retaliación injusta".

Contexto geopolítico y la defensa de la neutralidad del Canal

El diferendo portuario escala en un escenario donde la pugna comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China ejerce una presión constante sobre la ruta interoceánica. Frente a este panorama, el mandatario José Raúl Mulino ha reiterado en foros internacionales la exigencia de mantener a Panamá al margen de las disputas geopolíticas de las superpotencias, defendiendo la estricta neutralidad de la vía fluvial.

Próxima mesa de negociación en Pekín

Para desactivar una escalada mayor en la crisis comercial, delegaciones técnicas de ambos países han pactado un encuentro de alto nivel en territorio asiático:

El encuentro privado sostenido este viernes entre el canciller Martínez-Acha y el embajador Zhang funcionó como el primer termómetro político formal para trazar las líneas de comunicación antes de que las misiones diplomáticas viajen a China la próxima semana en busca de un arbitraje técnico que devuelva la estabilidad a las flotas comerciales mundiales.