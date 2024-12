¿Qué dificulta que los privados de libertad cultiven sus propios alimentos?

El cultivo de alimentos en centros penitenciarios figura como una alternativa hacia la que se puede avanzar, sin embargo, el proceso contempla aspectos complejos que toman tiempo, expuso la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

En este sentido, Montalvo recalcó que mientras se cosecha arroz, por ejemplo, los privados de libertad no pueden dejar de comer. En los últimos días, el dinero que gasta el Gobierno en comida para los privados de libertad ha estado sobre el tapete.

Con respecto a la cría de animales, la ministra recalcó que ello también involucraría pensar en los mataderos y reformar algunas leyes para contar con los insumos necesarios.

"En su momento no se pudo continuar con una cría de pollos porque cuando se fue a comprar la comida no se podía porque los pollos no se habían plaqueado. Solo es una de las historias del sistema", expuso.

Estas aclaraciones se dan tras la propuesta del director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, de sembrar y que los detenidos reciban capacitación agropecuaria.

"¿Y si enseñamos a producir peces y si le mostramos hidroponía?. Una máquina pequeña de pilar es sencilla y se puede capacitar. Es voluntad e innovación", expuso Murillo.

Para Montalvo todas estas ideas y apoyos son bien recibidos, pero aclaró que se necesita tiempo porque las cosas bien hechas no suceden de un día a otro.

"Paciencia, que estamos buscando cómo generar ahorros y que funcione para el Estado la operación", comentó.

De acuerdo con Montalvo, se requieren al menos 12 meses para que se pueda implementar un proyecto de este tipo.

Actualmente, la mayoría de las empresas que venden la comida utilizan privados de libertad para que preparen alimentos y no todos los centros cuentan con cocinas.

Cambio en los kioscos

La ministra adelantó que en enero presentará una propuesta para que los kioscos dentro de los penales puedan cambiar el modelo y el Estado reciba ganancias por el alquiler y porcentaje de ventas brutas.

"Los benditos paquitos son otro dolor de cabeza. La forma en la que están operando no es funcional para los mejores intereses del Estado", precisó.

Según Montalvo, quienes participen deben invertir en infraestructura e implementar mecanismos para sacar de circulación el dinero en efectivo.