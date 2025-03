Las presuntas irregularidades con la adquisición de perforadoras para pozos en la administración pasada siguen sin resolverse, mientras el Ministerio de Salud (Minsa) requiere de estos equipos para brindarles agua a las pequeñas comunidades.

El ingeniero Julio Bergantino, asesor del Despacho Superior en temas de Infraestructura del Minsa, dijo esta semana que la fiscalía está al espera de un reporte de la Universidad Tecnológica de Panamá.

"Esas perforadoras todavía están en un proceso que requiere la fiscalía de un reporte que se le pidió a la universidad. Aunque extraoficialmente tengamos nuestras dudas de que las perforadoras no son las que compramos, son usadas o no perforan, esas cosas que nos parecen a nosotros las debe certificar la universidad. Ellos mandaron un equipo que ha demorado más de lo que a mí me parece razonable en dictaminar una cosa o la otra", dijo Bergantino.

El funcionario recalcó que esas perforadoras no están en manos del Minsa para hacer el trabajo requerido.

En este sentido, el diputado Betserai Richards considera oportuno que se le meta presión a la universidad para que brinde el informe que necesita el Ministerio Público.

"Las investigaciones tienen que avanzar porque debe haber certeza en la investigación y certeza del castigo", expuso el diputado.

Esta semana, el Minsa solicitó 4.3 millones de dólares para la perforación de 122 pozos en 11 regionales de salud del país.

Bergantino explicó que la cifra no solo incluye la perforación de pozos, sino también otra serie de aditivos para que el agua les llegue a las comunidades. Las perforaciones incluyen tres fases: dos de 122 y una de 140.

Agregó que la distribución se hizo de la manera más equitativa posible por regiones. Hay varias entidades que perforan pozos, pero en el caso del Minsa estos apuntan a brindarles agua a las comunidades más pequeñas y aisladas.

"Antes teníamos 14 perforadoras y teníamos 14 equipos de perforación por desgracia ahora tenemos dos hierros viejos que no perforan y un equipo de perforación", puntualizó Bergantino.