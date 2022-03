¿Qué tanto debe preocupar en Panamá la presencia de la subvariante BA.2 de ómicron?

La presencia de la subvariante BA.2 de ómicron en Panamá se detectó debido a la vigilancia genómica que lleva a cabo el Instituto Conmemorativo Gorgas.

Versión impresa

Juan Miguel Pascale, director de esta institución, explicó que se tomaron muestras al azar de diferentes puntos del país y al secuenciarlas se encontraron estos dos casos.

Pascale advirtió que tras confirmarse que el sublinaje está presente en el país, los casos de covid-19 podrían aumentar, aunque también hay que tomar en cuenta que ese incremento se debería a las reuniones de los días de carnaval.

"Esperamos que probablemente aumenten los casos, pero esto sucederá por dos razones: porque incrementará BA.2 y porque venimos de carnavales", dijo Pascale a TVN Noticias.

Con respecto a las implicaciones de salud, el galeno mencionó que los casos de otros países no indican que la subvariante sea más patogénica, sin embargo, los no vacunados sí enfrentan riesgos.

"A las personas que no están vacunadas les va mal, les va peor. No necesariamente tendrán un cuadro benigno. No creo que cause casos más graves en general, pero sí seguiría el mismo patrón y es que los cuadros severos son en los no vacunados", agregó el médico.

Este sublinaje, además de ser más transmisible, también es más difícil de detectar en las pruebas PCR y tiene mayor capacidad para evadir la respuesta inmune, aunque las vacunas siguen siendo efectivas.

Una persona con esquema completo o que haya padecido la infección no debería enfrentar complicaciones, expuso el experto.

VEA TAMBIÉN: Instituto de Geociencias reporta sismo de magnitud 6.3 en Changuinola

Por su parte el doctor Alfredo Moltó recalcó que la trazabilidad indica que los contagiados con BA.2 no han viajado al extranjero o tenido contacto con alguien que lo haya hecho, lo que significaría que estamos ante un contagio comunitario y la subvariante ya circula en el país.

"Esto es un motivo adicional para que los que no se han vacunado lo hagan", puntualizó el médico.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!