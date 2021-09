Reforzarán vigilancia y operativos en Don Bosco, Bella Vista, San Francisco, Santa Ana y Juan Díaz

El Ministerio de Salud informó que a pesar de los buenos números que presenta la ciudad capital se reforzará la vigilancia, trazabilidad y los operativos en Don Bosco, Bella Vista, San Francisco, Santa Ana y Juan Díaz.

Versión impresa

Dichas medidas fueron informadas por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, durante el informe epidemiológico del martes.

Los corregimientos de San Francisco, Don Bosco y Juan Díaz aparecen en el listado de áreas con mayores niveles de casos de covid-19.

Por ello, el Ministerio de Salud advierte a los residentes de estos corregimientos que mantener las medidas de bioseguridad.

El Minsa también informó que se elimina totalmente el toque de queda, solamente en los siguientes distritos:

Distrito de Changuinola, Olá, Parita, Pesé, Las Minas y Santa María, Pedasí y Tonosí, Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa y San Francisco, Boquerón y Gualaca.

Además en los distritos de Pinogana, en la provincia de Darién y en los corregimientos de Aligandí, Armila y Narganá, en la comarca Guna Yala.

Sin embargo, se mantienen las medidas vigentes para Colón, Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

VEA TAMBIÉN: Frustran robo a comerciante en La Chorrera

El último informe epidemiológico reportó 323 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 462,770.

En las últimas 24 horas se han registrado 10 defunciones y se suma un fallecimiento de fecha anterior, para un total de 7,152 acumuladas, lo que representa una letalidad del 1.5 %.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!