Retorno a las aulas preocupa a padres de estudiantes con discapacidad, ¿qué opciones plantea Meduca?

"Aunque las vacunas han sido de gran bendición, todos sabemos por diversos estudios científicos que estas previenen cuadros graves en la mayoría de casos, pero seguimos siendo vulnerables a infectarnos", así plantea en su carta a la dirección de un plantel, la madre de un estudiante con la condición especial de trisomía 21, y que además, va a preescolar.

Esta madre de familia no cuestiona el retorno a las aulas, no es antivacuna y tampoco duda de la capacidad del colegio en materia de bioseguridad, su preocupación es que siendo un estudiante con una condición especial quede expuesto al virus tras dos años bajo estricto control de bioseguridad.

Ante esta realidad, ¿qué plantea el Ministerio de Educación para aquellos padres que por temor a un contagio deciden no enviar a sus hijos a los planteles?

Para la directora Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación (Meduca), Kiria Kam, más allá del decreto Ejecutivo que establece la presencialidad a partir del 7 de marzo, científicamente, está comprobado que los estudiantes con discapacidad son los más afectados por la pandemia.

Kam sostiene que la pandemia plantea un periodo de regresión de 5 a 7 años en la población estudiantil con discapacidad.

No obstante, reconoce que cada padre es responsable de su acudido, y si decide no enviarlo a las aulas debe manifestarlo por escrito, justificar la decisión y bajo qué condición.

En este sentido, reiteró que si un padre de familia decide no enviar a su hijo será una decisión entre el acudiente o tutor y el plantel.

"Mi hija es una niña pequeña que no tolera estar por mucho tiempo con la mascarilla, por ejemplo las veces en las cuales he tenido que estar con ella en lugares públicos he tenido que llevar varias mascarillas para poder reemplazar la que ella se quita y que en múltiples ocasiones termina en el piso", agrega otra madre.

Los padres de familias también basan su solicitud en el hecho qué, "la modalidad híbrida (presencial - virtual) permitiría además tener salones menos congestionados que ayudarían a quienes eligen la presencialidad a estar más seguros con menos personas en un perímetro cerrado".

La docente y directora Nacional de Educación Especial fue enfática en manifestar que el Decreto Ejecutivo N° 2077 del 01 de diciembre de 2021 establece el calendario escolar 2022, en su modalidad presencial en los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza, del subsistema regular y no regular.

Sostiene que durante estos dos años, se desarrollaron programas como Conectate con la Estrella con ajuste razonable para las materias y un intérprete del lenguaje de señas, para atender a esta población.

Así mismo, se realizó el programa Actívate en Casa, dos veces en la semana, mediante el cual se ofrecían terapias dirigidas y básicas para guiar a los padres.

El Ministerio de Educación (Meduca) y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) registra 19,142 estudiantes con discapacidad, y durante la pandemia, no se reportó casos de deserción del sistema, indicó Kam.

La funcionaria reconoce la preocupación en medio de la pandemia de la covid-19, no obstante, hizo un llamado a los padres de familia a confiar en el sistema y permitir que sus hijos vuelvan a las aulas donde contarán con el apoyo técnico para garantizar una educación de equidad, calidad y en igualdad de derechos.

"Es un espacio donde los niños puedan desarrollarse lúdicamente y compartir con pares de su misma edad", concluyó.

