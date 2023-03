Rezago educativo priva al panameño de mejor calidad de vida

Empresarios advierten la necesidad de una revolución educativa que permita a los panameños aspirar a una mejor calidad de vida.

Panamá tiene un rezago educativo importante, que como sociedad necesitamos atender con urgencia, de lo contrario estamos destinados a fracasar como país, sostiene la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), tras los resultados observatorio de calidad de vida Panamá, ¡cuéntame!

Panamá, ¡cuéntame! revisó indicadores de acceso, insumos y resultados donde se destaca que en el nivel preescolar el 33% de niños y niñas no acceden al derecho a la educación; mientras que, en la educación media, 30% de los estudiantes no están matriculados en ningún centro educativo.

En términos de calidad educativa, 6 de cada 10 niños en tercer grado no logran el nivel mínimo de competencia en lectura y 7 de cada 10 niños fallan en matemáticas. En sexto grado es aún más grave: 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura; en ciencias 9 de cada 10 jóvenes también no hacen el mínimo requerido y en matemáticas casi el 100% no pasa esta prueba. Por su parte, en el nivel de Premedia, 6 de cada 10 adolescentes no alcanzan el nivel mínimo de rendimiento en lectura; en ciencias y matemáticas la relación es aún mayor.

Nuestros estudiantes no cuentan con las bases mínimas para su desarrollo estudiantil y profesional, sostiene el gremio empresarial.

En términos de infraestructura, Panamá necesita construir más centros educativos en áreas de mayor población, especialmente niveles premedia y media. Se necesita mejorar el acceso en las escuelas de agua potable y electricidad en las comarcas indígenas y en las provincias de Darién, Bocas del Toro, Colón y en regiones educativas de mayor población en la provincia de Panamá como en Panamá Este.

Así mismo, destaca la necesidad de mejorar el acceso a internet en las comarcas indígenas, Bocas del Toro, Darién, Colón, Coclé, Herrera, Panamá Oeste y Panamá.

Panamá ¡cuéntame!, también, refleja la necesidad de implantar un sistema de requisitos de formación para docentes y directivos de acuerdo con las competencias, y crear un sistema nacional de capacitación y calificación de los docentes. Así como la imperante actualización de los planes de estudios.

Esta radiografía educativa, una vez más, deja al descubierto que: Panamá necesita invertir más y mejor en educación, aquí reside el destino de nuestra nación y sus habitantes.

A partir del 6 de marzo de 2023, unos 954,231 estudiantes retornarán a las aulas de clases. El sector oficial captará unos 830,181 estudiantes, mientras que el sector particular registra una matrícula de 124,050 estudiantes, según datos del Ministerio de Educación. La región educativa de Panamá Centro concentra el mayor porcentaje de estudiantes.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El nuevo periodo escolar inicia en medio de un proceso de recuperación de los aprendizajes tras dos años de pandemia y un cierre 2022, con debilidades marcadas en temas como lecto escritura y un alto índice de fracasos en materias fundamentales como español, matemáticas, materias científicas, entre otras. Estudios también dejaron en evidencia las brechas entre la educación oficial y la particular.

Al 2021, Panamá alcanzó una tasa de escolarización del 83 % en la educación primaria, 54 % en premedia y 37 % en la educación media, según datos del Ministerio de Educación a febrero del 2023.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!