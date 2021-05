Sector salud vive otro paro de labores, esta vez de los laboratoristas clínicos

Los laboratoristas clínicos anunciaron una paralización de labores por 24 horas prorrogables, a partir del próximo lunes, debido a que no ven voluntad de las autoridades de salud por cumplir compromisos acordados desde hace seis años.

A juicio de Julio Nieto, presidente del Colegio de Laboratoristas Clínicos (Conalac), el Gobierno ha estado mandando un mal mensaje a los gremios de salud, de que la única forma que se resuelvan los acuerdos pendientes, sea a través de huelgas.

"Es lo peor que le puedes hacer a un grupo de funcionarios que ha estado hombro a hombro trabajando durante más de un año de pandemia y no es justo", reclamó.

Hace tres semanas, las enfermeras realizaron un paro de 48 horas pidiendo el cumplimiento de pactos acordados a finales del año pasado.

Como en toda ocupación de salud, cuando se toma una medida de fuerza como esta, los laboratorios que asisten a cuartos de urgencias y áreas críticas se mantendrán operativos.

Esta tarde se anunciará si los laboratoristas que asisten a los equipos de respuesta rápida que trabajan con casos de covid-19, se suman o no al paro de labores.

El dirigente gremial manifestó que luego de más de un año de conversaciones con las autoridades de salud, los laboratoristas se cansaron y no quieren más reuniones, sino respuestas a sus peticiones.'



El 16 de octubre del año pasado, los laboratoristas marcharon hacia la Presidencia de la República exigiendo las peticiones que ante la falta de respuesta, los ha llevado a tomar una medida de fuerza, como una paralización de labores.



Este sería la segunda agrupación de profesionales de la salud que realiza una medida similar, en menos de un mes.



Son más de mil tecnólogos médicos los que laboran en instalaciones de salud del país.



El Minsa enfrenta limitaciones presupuestarias para cumplir con ajustes salariales de funcionarios de salud.

"No queremos más dilataciones con reuniones, queremos respuestas concretas con fecha de cumpleaños establecidas", expresó Nieto, quien agregó que no están exigiendo nada que no haya sido acordado.

Peticiones

Los laboratoristas piden que se cumpla con los turnos de seis horas, publicados en Gaceta Oficial el 3 de diciembre de 2015, en aquellos laboratorios que prestan servicio a cuartos de urgencias y áreas críticas.

También, el pago de 40 dólares de sobresueldo de bioriesgo, el cual debió comenzar a pagarse desde el 1 de enero de 2017, al ser considerada la tecnología médica una profesión de riesgo, como lo establece la ley que la regula.

Al igual que las enfermeras, los laboratoristas clínicos tienen pendientes el reconocimiento de ajustes salariales por especializaciones académicas, así como cambio de categoría en este sentido.

También, solicitan que se respete la periodicidad de los concursos para todos los cargos de jefatura a nivel nacional, la cual es de dos años.

Estos temas, más actualizaciones y pagos retroactivos, que han llevado a laboratoristas de otras regiones de salud a realizar paros, con anterioridad, son los que pide Conalac que se cumplan por parte del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Son más de mil agremiados los que tiene Conalac, quienes en Asamblea General celebrada el pasado martes, decidieron adoptar la medida de un paro de labores, luego de más de un año de "medidas dilatorias y promesas huecas", como las denominan.

