Seis empresas compiten por millonario contrato vial del MOP en Coclé

La carrera por la rehabilitación vial en la provincia de Coclé ya tiene protagonistas. Seis empresas han lanzado sus apuestas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para hacerse con el contrato de diseño y construcción que transformará la conectividad de Natá, Olá y La Pintada.

El MOP fijó un precio de referencia de 20 millones de dólares para esta obra, pero los proponentes han ajustado sus números para ganar la licitación.

La oferta más agresiva llegó del Consorcio Coclé, que propuso ejecutar los trabajos por 14.3 millones de dólares, mientras que el resto de los participantes presentaron montos que oscilan entre los 15.6 y los 19 millones de dólares.

El desglose de la obra contempla 21 kilómetros de intervención en Natá, 14 kilómetros renovados en La Pintada y 5 kilómetros de mejoras en Olá. El proyecto no se limita solo al asfalto; el plan incluye la construcción de aceras peatonales de 1.20 metros de ancho en zonas clave como escuelas, centros de salud, parques y paradas de buses, buscando elevar la seguridad de los peatones que a diario transitan por estas áreas de alta concurrencia.

Ahora, los técnicos del MOP analizarán minuciosamente cada oferta electrónica recibida vía PanamaCompra para determinar quién cumple con los estándares exigidos antes de otorgar la adjudicación definitiva.