Serpentario de Antón pide ayuda para alimentar a sus animales, mientras se prepara para reabrir

Versión impresa

El serpentario del Valle de Antón "Maravillas Tropicales" lucha desde hace varios meses por sobrevivir, luego de que la pandemia del coronavirus cortara sus fuentes de ingreso.

El herpetólogo Mario Urriola, a cargo de este centro, explicó que las reservas que tenían se agotaron al mes y que a partir de entonces se han manejado mediante donaciones.

"Antes decían que nos estábamos llenando de plata, que cobrábamos muy cara la entrada, lo que la gente no entiende es que los centros de rescates sobrevivíamos con lo que la gente aportaba, porque se necesita pagar la comida de los animales, medicamentos, jaula y veterinario", destacó Urriola.

En el serpentario no solo las culebras son protagonistas, también se rescatan animales silvestres que requieran cuidados, para su posterior liberación.

Sobre la reapertura, Urriola manifestó que enfrentan grandes retos, porque ahora tendrán que establecer horarios y reducir la cantidad de personas en el sitio.

"A pesar de que se dijo que desde el 14 (octubre) tendríamos permiso, ahora hay que adecuar. Si antes podíamos meter a 40 personas, ahora se pide que los grupos sean de cuatro o cinco", precisó.

A juicio de Urriola, el retorno del público a los zoológicos y centros de rescate no debería causarles a los animales una reacción fuerte.

En el caso de las serpientes detalla que son animales que no tienden a acostumbrarse a poca o mucha gente, pero que con los mamíferos sí podría haber una pequeña diferencia.

VEA TAMBIÉN: Carnavales cancelados: ¿Cómo queda el tema de los cuatro días 'libres'?

"Los mamíferos muchas veces se sienten más tranquilos cuando no los molestan, pero si ya están bastante acostumbrados a la gente, no debe causar un problema", comentó.

No obstante, advirtió que con respecto a los animales silvestres presentes en los parques y áreas protegidas, sí se pueden presentar ciertas situaciones.

"No tuvimos presencia por más de siete meses, entonces se da la oportunidad de encontrarse con algún animal. Hay que entender y respetar su espacio. Si es una culebra no darle un machetazo o si es un ave no intentar agarrarla", puntualizó Urriola.