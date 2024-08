Taller que lanzó residuos de aceite al Matasnillo recibe multa de $9 mil

Una multa de $9,999 impuso el Ministerio de Ambiente a un taller de chapistería y pintura de autos, por haber vertido ilegalmente residuos químicos al río Matasnillo en la Ciudad de Panamá, causando una grave contaminación ambiental.



MiAmbiente, mediante las direcciones de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) y la Regional Metropolitana (METRO), colocó la referida sanción al taller infractor que lanzó sus residuos de hidrocarburos y aceites al río Matasnillo.



En respuesta a una denuncia ciudadana publicada en redes sociales, que describía el daño y contaminación al río, la institución procedió a aplicar la sanción que indica la ley ante esta grave afectación ambiental.



Ya el Programa Saneamiento de la Bahía de Panamá (PSP) había remitido a la institución pública los informes técnicos donde se evidencian este y otros tipos de vertidos de contaminantes en los ríos Matasnillo, Curundú y otros localizados en la ciudad de Panamá.



Además de la sanción económica que aplica para este tipo de faltas graves contra el medio ambiente, también se puede ordenar la realización de adecuaciones, y de acuerdo con la gravedad del caso, la futura paralización de actividades comerciales.



MiAmbiente actualmente está organizando un operativo para detectar otras posibles descargas ilegales al río Matasnillo, un trabajo en conjunto que se realizará con personal técnico de campo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y PSP.



El ministerio mantiene el compromiso a nivel nacional, como ente fiscalizador, de dar respuesta inmediata a todas las denuncias ambientales que se presentan, cumpliendo de esta forma con su responsabilidad legal y constitucional.



MiAmbiente pide a todas las empresas, comercios y ciudadanos del país cumplir con las leyes y normativas del país, a fin de evitar multas y sanciones producto de acciones que contaminen o destruyan los recursos naturales del país.



De la misma forma la institución agradece y solicita a todos los ciudadanos a que sigan denunciando las violaciones de las leyes ambientales del país.



Días atrás el ministro Juan Carlos Navarro advirtió que aplicarán las leyes a todo aquel que insista en contaminar las fuentes de agua.



"No podemos seguir destruyendo las cuencas porque no habrá agua. En Azuero la potabilizadora tiene grandes problemas a causa de los ríos contaminados. Hay que eliminar las malas prácticas como colocar las porquerizas cerca a ríos, los productores también tienen que parar con el uso de agroquímicos", agregó.



En este sentido, Navarro dijo que habrá mano dura en la colocación de multas, que no son nuevas sino que se trata de hacer cumplir lo que dicta la ley.