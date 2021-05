Tanque de reserva de agua en María Henríquez, inaugurado en 2014, en total abandono

En total abandono, rodeado de una alta maleza y vandalizado, así se encuentra el tanque de reserva de agua de María Henríquez, en Alcalde Díaz, el cual fue inaugurado y dejado en funcionamiento en el año 2014, por el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

Versión impresa

Esta obra, en momentos en que muchos panameños en la capital enfrentan problemas para obtener el vital líquido, pudiera servir para almacenar agua y aliviarles esta incomodidad, sin embargo, la infraestructura fue abandonada en su totalidad por el gobierno de Juan Carlos Varela y la actual administración tampoco ha hecho lo propio para que vuelva a funcionar.

Panamá América realizó un recorrido por esta obra, inaugurada el 23 de abril del año 2014, la cual beneficiaría a unos 635 mil panameños de la ciudad capital y el distrito de San Miguelito, esto luego de recibir algunas quejas por parte de los moradores de este sector porque la misma fue dejada en total abandono.

Al ingresar a esta imponente obra, lo primero que se pudo notar fue el herbazal que prácticamente la cubre en su totalidad, así como algunas tinas de almacenamiento que mantenían aguas estancadas con sapos e insectos, lo cual representa un peligro, ya que si cualquier niño, adolescente o adulto cae allí podría ahogarse o sufrir graves lesiones.

Otra de las irregularidades que pudimos notar, fue que luego de que la obra fue abandonada, los equipos tecnológicos que se mantenían para mantener funcional el tanque de reserva fueron vandalizados.

Incluso, durante nuestro recorrido subimos a la parte superior del enorme tanque y pudimos comprobar que el mismo está vacío en su totalidad.

Carlos Reyes, dirigente comunitario del sector, manifestó que él y los lugareños se sienten "tristes y decepcionados", ya que un proyecto tan importante como el del tanque de reserva de María Henríquez ha sido abandonado por las autoridades.

"Es lastimoso ver cómo los fondos del Estado son tirados al abandono como si no importaran, yo quiero hacerle un llamado a la reflexión a este Gobierno y que no caiga en las prácticas del anterior. No podemos seguir perjudicando a la población, simplemente por persecuciones políticas", dijo el dirigente.

VEA TAMBIÉN: Iván Duque ordena desplegar a la fuerza pública para desbloquear vías en Colombia

Reyes señaló que esta obra costó alrededor de $288 millones, ya que era un equipo que iba a abastecer toda la línea oriente para favorecer a comunidades como Pedregal, Juan Díaz y Costa del Este, entre muchas más.

Agregó que lo triste de todo es que por mezquindad política se paró esta obra tan importante y ahora habrá que invertir altas sumas de dinero para que vuelva a funcionar.

Idaan responde

Por su parte, Susana Peña, gerente metropolitana del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), al ser consultada sobre el tema, dijo que se presentó un plan de mantenimiento para reactivar el funcionamiento de este tanque y que está en espera de refrendo de la Contraloría de la República, que incluye la limpieza de las áreas verdes.

Esto hasta organizar una jornada de limpieza y eliminar el herbazal.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!