Taxistas se mantienen alerta, aunque esperarán el martes el pronunciamiento del director de la ATTT

Luego de dirigirse en caravana hacia la Defensoría del Pueblo y exponerle al defensor la situación que están atravesando, transportistas del sector selectivo aseguraron que esperarán el anuncio que dará el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) el próximo martes 30 de marzo.

Gilberto Atencio dirigente transportista de Taxis Unidos de San Miguelito dijo que continuarán en alerta, ya que aunque las conversaciones que sostuvieron con el defensor del Pueblo Eduardo Leblanc fueron positivas la medida de pares y nones aún no ha sido levantada.

Atencio agregó que al defensor Leblanc se le pudo aclarar que el deber del transportista es brindar el servicio de transporte al usuario continuo y que basado en eso es ilegal la restricción de la salida de pares y nones.

"Ya se han levantado la mayoría de los bloques y es cierto que la economía no está al 100% pero también es cierto que la situación por la que están pasando los transportistas se debe sobre todo por la crisis económica de la pandemia y ya no aguantamos más", expresó el dirigente transportista.

Aunado a esto Atencio manifestó que si no se pone un alto a la circulación de los vehículos que operan bajo las plataformas, cada dia van hacer más los conductores en las calles, que incluso violan la ley, por que no cuentan con un certificado de operación que a ellos como transportistas se les exige.

"Al no haber ningún filtro ni nadie que realmente fiscalice que si el transportista no cuenta con su certificado de operación no puede prestar el servicio, con la crisis de la pandemia y el desempleo, son más las personas que incursionaran en el servicio, provocando una competencia desleal", dijo Atencio.

El dirigente transportista recordó que hasta el 31 de marzo es la prórroga que el director de la ATTT había brindado para la medida de pares y nones, sin embargo, es necesario que ya no se extienda, porque son muchos los compromisos que los dueños de vehículos deben cumplir y cada dia que pasa las cuentas se elevan más.

En su momento fue necesario que todos los transportistas estuvieran de acuerdo en la salida por pares y nones para contribuir en bajar incluso los casos de contagio por la covid-19.

No obstante, la situación ha mejorado y actualmente los casos de la covid-19 son más bajos afortunadamente y las personas están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, por lo que los transportistas del sector selectivo sienten que ya es prudente que se levante.

Atencio dijo que esperan que el pronunciamiento para el próximo martes por parte del director de la ATTT espera que sea satisfactoria, por que de lo contrario tendrían que tomar otras medidas.