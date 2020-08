Teatro infantil Tía Dora, sus 50 años y un nuevo camino en el mundo virtual de la pandemia

Versión impresa

El coronavirus bajó el telón del tradicional Teatro infantil Tía Dora. Xóchitl McKay, su directora, recuerda con mucha nostalgia esa última clase.

“El 7 de marzo fue la última clase que di en el teatro y yo extrañaba muchísimo a mis alumnos, los niños del teatro nos llenan de alegría y de una energía positiva”, dijo la hija de Dora McKay, la persona responsable de darle vida a este hermoso y mágico proyecto de la actuación hace 50 años.

Como profesional en el área de la piscología, Xóchitl McKay era consciente de que los niños necesitaban una actividad que los reintegrara a su rutina diaria. Deseaba con todo su corazón devolverles la magia de la actuación ante la falta de libertad que ha producido en Panamá y el mundo la pandemia del nuevo coronavirus.

Ya habían pasado algo más de dos meses desde que se vio bajar el telón por última vez, el tiempo suficiente para analizar, junto con los padres de familia, el siguiente paso: las clases virtuales.

“Empecé a buscar qué posibilidades había de poder reabrir nuevamente las clases y empezamos a trabajar a través de una plataforma. De a poco fuimos llamando a los niños y a las niñas para animarlos a que se unieran”, contó muy entusiasmada.

Como era de esperarse, el nuevo camino en el mundo virtual de la pandemia no ha sido fácil, especialmente con las más pequeñas.

“Todos los niños en el teatro son especiales, en el caso de ellas son muy cariñosas, pero esa parte afectiva para poder empezar las clases de teatro no la tenían. Entonces, empecé a diseñar con la otra maestra actividades y dinámicas que nos permitieran darle esa chispa y esa alegría que tiene una clase de teatro”, expresó.

La clase teórica se empezó a combinar con ejercicios de respiración y gestualidad, con el repaso de la memoria de los libretos. Ambas fueron combinadas con dinámicas súper divertidas.

Otra innovación han sido las clases de maquillaje artístico. En este punto se les presenta a las madres las fotos del maquillaje durante la semana, para que se preparen con lo que tengan en casa.

Durante las clases virtuales se han tenido temáticas de circo, naturaleza mágica, mariposas, arlequines y payasos.

“Esta clase es especial, porque a los niños les encanta maquillarse y eso ha permitido que entren en la fantasía y la clase se hace interactiva. Ahora estamos introduciendo los vestuarios. Como los niños, la mayoría ya tienen años de estar aprendiendo teatro, tienen un repertorio de vestuarios grande y las mamás son súper creativas, tengo unas mamás que han hecho unos vestuarios reciclando los otros vestidos, o los crean con materiales que tienen en casa como papel crespón o con cintas y así hacen los trajes de fantasías”, explicó.

Otro de los aspectos positivos que resalta Xóchitl McKay de las clases virtuales de teatro es que ahora los padres de familia se involucran en todo el proceso, situación que en las clases presenciales no se hace. Un proceso que se inicia desde conseguir el vestuario hasta ayudar a sus hijos con el maquillaje.

“Una vez maquillados y transformados, el niño se lo cree y ese es la maravilla del teatro infantil, uno desdobla personalidades y el niño se cree el personaje, entonces la clase de teatro surge muy bien, fluye adecuadamente, porque los trabajos de improvisación van de acuerdo al personaje que cada niño ha hecho”, resaltó.

Los niños y la pandemia

El encierro derivado de las medidas de mitigación por la pandemia del coronavirus produce miedo, ansiedad, estrés e incluso depresión en los niños.

“Perdieron su libertad, no pueden salir, solo salimos los adultos, perdieron la socialización con otros niños, incluso con sus familiares”, destacó Xóchitl McKay, quien quedó impactada luego del resultado de una sesión en la que le preguntó a sus estudiantes: ¿Qué perdieron con la pandemia?

“Contestaron que no podían ver a sus abuelitos, a sus familiares, fue lo primero que me dijeron, además de ir a la escuela a verse con sus compañeritos, pero el no poder socializar, les impactó muy fuerte”, argumentó.

Destacó que el teatro ha sido un facilitador para aquellos niños que tenían miedo. Se han ido llevando a través del teatro a un mundo de fantasía, donde han podido liberar todo ese miedo que tenían.

Explicó que el teatro ayuda al niño a disciplinarse, a tener puntualidad, respeto y trabajo en grupo. En relación con la parte neurológica, el teatro mejora la memoria, ayuda en el léxico, en la dicción y en la imaginación. Pero más que nada le ayuda a desdoblar y a desarrollar su personalidad.

“La Tía Dora decía que, puede que de aquí no salgan artistas profesionales, pero van a salir personas cultas y educadas”, precisó.

