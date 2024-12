Tenga cuidado con sus hijos, no permita que manipulen artículos pirotécnicos

Con la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se incrementan los accidentes con artículos pirotécnicos, así como incendios por sobrecarga en una extensión eléctrica.

El coronel Ángel Miguel Delgado, del Cuerpo de Bomberos hizo un llamado sobre no permitir el uso de pirotecnia por parte de los menores de edad para evitar que sufran algún tipo de quemadura.

Delgado agregó que las lesiones producidas por los artículos pirotécnicos pudieran generar lesiones severas como la perdida de la visión, audición o perder alguna extremidad.

De igual forma, Delgado indicó que los adultos que van a utilizar los artefactos pirotécnicos no deben estar bajo los efectos alcohólicos, ya que podrían sufrir algún tipo de lesión, puesto que son situaciones que ya se han producido en años anteriores.

Otro de los puntos que resaltó el bombero es que se debe revisar las estufas, principalmente si los hornos no han sido utilizados la mayor parte del año.

Las llamadas frecuentes a los Bomberos son las relacionadas con escapes de gas, tanto en edificios como en residencias, precisó Delgado.

Por su parte Marvis Corro, jefa de Unidad de Quemados del Hospital del Niño, explicó que la mayoría de los casos de quemaduras se dan en niños lactantes y preescolares. Corro agregó muchos de estos casos son de niños que viven en zonas rurales.

La doctora indicó que en lo que va del mes de diciembre no se ha registrado ningún caso de quemaduras en menores por la manipulación de artefactos pirotécnicos.

En el 2024 se han atendido 8 niños en la Unidad de Quemados del Hospital del Niño.

La especialista manifestó que atienden un caso de un infante que cayó sentada en una olla mientras cocinaban en el exterior, lo cual dejó un 17% de quemaduras en su cuerpo.

Recomendaciones

Verifique que la instalación eléctrica se encuentre en buenas condiciones. De preferencia recurre a los especialistas (personal idóneo).

Adquiere las extensiones de luces en comercios acreditados y elige aquellas que tengan certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Si compra un árbol natural, asegúrate que se haya cortado recientemente y que aún se encuentre fresco. No lo coloque cerca de fuentes de calor y material fácilmente combustible, ejemplo: cortinas, alfombras.

Cuando decore el árbol o tu casa, tome las siguientes medidas preventivas:

Revise todas las extensiones de luces, que los cables no estén enredados, gastados, ni expuestos; los enchufes deben estar completos y en buen estado.

No sobrecargue la salida eléctrica (tomacorriente, regletas eléctricas, extensiones, etc.).

Evite encender velas en el árbol de Navidad o cerca de él. Y sí las enciende, procure siempre estar presente.

El árbol debe estar a un metro de cualquier fuente de calor.

Asegúrese que el árbol navideño no obstruya una salida.

En relación con el sistema eléctrico e iluminación general aplique estas medidas:

En caso de incendio actúe de la siguiente manera:

Alerte a todos los ocupantes de la vivienda.

Evacue de inmediato.

Repórtelo llamando a los bomberos al número 103.

Desconecte el suministro eléctrico de la residencia, apagando el interruptor principal.

Tenga un plan para evacuar en caso de emergencia, comuníquelo a toda la familia y practíquenlo.