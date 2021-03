Trabajadores sienten que no existe equidad dentro del diálogo por la CSS y no se han respetado sus condiciones

Algunos dirigentes de los trabajadores sienten que no se han respetado las condiciones que se han planteado para que se pueda llevar el diálogo en equidad y no en función de una privatización.

Nelva Reyes secretaria general de la Central General de Trabajadores de Panamá (Cgtp), dijo que no se puede dividir la Caja de Seguro Social en dos partes, porque esta entidad es integral, no obstante se pretende hacer una división, es decir, una parte que atienda específicamente los temas de salud y la otra para los aspectos administrativos.

"El pueblo panameño debe conocer cuales son las medidas paramétricas que se pretenden implementar en medio del diálogo de la CSS y porque van en detrimento de la vida de todos los ciudadanos panameños" dijo Reyes.

Al tiempo que aseguró que desde ya es necesario buscar otras medidas para que se pueda continuar con el diálogo porque no se puede permanecer en un diálogo en donde se sabe que existe una "aplanadora" sobre las propuestas de los trabajadores.

La secretaria general de la Central General de Trabajadores de Panamá (Cgtp), añadió que se supone que hay un informe actuarial por parte de la CSS que debe ser presentado dentro de la mesa y todavía lo están esperando.

"Desde el pasado mes de abril de 2020, más de 30 organizaciones nos hemos estado reuniendo para que se mantengan los principios de universalidad dentro del diálogo, pero el problema de la Caja de Seguro Social no es solo económico, sino se trata de un problema de Estado", añadió Reyes.

Es necesario asumir el tema de la CSS, como un problema de Estado para que realmente se le dé respuesta a los asegurados como debe ser, de acuerdo con Nelva Reyes.

Según Reyes los trabajadores cuentan con unas 16 propuestas para definir el tema de los fondos de la CSS, "ya que si no hubiese tanta malversación de los fondos y no se hubieran robado millones de dólares, se podría estar brindando una buena atención, pero durante muchos años, esto no es lo que ha privado".

Es necesario que dentro de la entidad se maneje todo de manera transparente y los asegurados sepan cuánto han pagado en cuotas a la institución e incluso lo que pagan como cuota obrero patronal los empresarios.

El pasado 8 de febrero de 2021, se instaló oficialmente la Mesa Plenaria por el diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS), en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con el cual se pretende encontrar una solución a los problemas financieros que enfrenta la institución.

Con la instalación de la mesa plenaria del diálogo nacional por la CSS se espera el abordaje de temas como el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, la administración de la CSS y la incorporación de la población informal al sistema, en este momento crucial para el país, de crisis económica y de salud generada por la pandemia.