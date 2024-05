Tratado global sobre pandemias: ¿Cuál es la posición de Panamá?

La posición de Panamá con respecto al Tratado sobre Pandemias es velar por el acceso igualitario a insumos, medicamentos, para que exista equidad en el momento que se registre alguna otra crisis sanitaria a nivel mundial.

En este sentido aboga para que los países en vías de desarrollo tengan igual oportunidad que los más desarrollados de procurar las estrategias que mitiguen la contingencia.

El Ministerio de Salud destaca que Panamá, como miembro de la Organización Mundial de la Salud, debe aprovechar las bondades de estas discusiones y acuerdos, los cuales van en beneficio de toda la población.

El Minsa recalca que Panamá no tiene como objetivo abandonar la OMS, por lo no se debe excluir de convenios internacionales. No obstante el equipo técnico nacional tiene claro que estos acuerdos no pueden menoscabar la soberanía ni intereses de la nación.

En este sentido han propuesto que Panamá se una al grupo de países que solicitan más tiempo para las discusiones con miras a una nueva reunión de OMS, ganando tiempo para lograr mayor discusión entre los grupos técnicos a lo interno de los países.

Esta semana se realiza la 77° Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en Ginebra, Suiza, enfocada en los diversos temas sanitarios, como la preparación global ante futuras pandemias y la influencia del cambio climático en el bienestar humano.

En representación de Panamá se encuentra una delegación en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS),que encabeza la viceministra Ivette Berrío.

Al no existir un conceso entre los países miembros de la OMS se contempla que esta semana no se logre ningún acuerdo sobre el particular.

La decisión de negociar un tratado de preparación para futuras pandemias se tomó en una asamblea extraordinaria de la OMS organizada en diciembre de 2021 precisamente para preparar las negociaciones, y ya en ella se fijó el año 2024 como fecha límite para lograr este pacto mundial.

La idea de este acuerdo es alcanzar una convención vinculante para los Estados miembros de la OMS (algo que la organización de 76 años de historia sólo ha logrado ampliamente en materia antitabaco) que intente evitar los errores cometidos y los fallos de coordinación evidenciados durante la pandemia de covid-19.



¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!